▲內政委員會主席國民黨籍召委徐欣瑩。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會今（16日）排審提高罷免門檻的《選罷法修正草案》，國民黨立委清晨以人肉牆阻擋民進黨立委進入，雙方爆發多起推擠衝突。會議9時開始後，國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩1分鐘內宣布全案保留送出委員會，綠委拍桌抗議會議無效。徐欣瑩回擊表示，國民黨保留送黨團協商，並沒有強行通過任何一個法條，且會議已達法定人數，而且在正確的時間開會，當然有效。

國民黨立委許宇甄、徐欣瑩、蘇清泉等人提案修改選罷法，主張「就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署」，同時增列罷免同意票數須「超過」被罷免人當選得票數，罷免案才能通過，綠營質疑此修法剝奪人民罷免權。

今凌晨藍委們守在會議室門外，並以會議桌卡住一側走道，再以膠帶、保鮮膜封住會議室門，內政委員會的藍委們則先行進入會議室；民進黨立委上午7時到場，欲前往內委會排隊簽到，則被藍委人肉牆阻擋在門外，雙方爆發口角及推擠衝突。

召委徐欣瑩上午9時前宣布開會後，並未確認議事錄，隨即進入逐條討論，並在1分鐘內將條文全數保留，送出委員會，3分鐘後就宣佈散會；綠委隨後衝進會議室，拍桌怒吼「會議無效」，揚言要找立法院秘書長周萬來討公道。

徐欣瑩稍早受訪則說，民進黨昨天不知道利用什麼時候，把內委會的電腦搬走，不給開會這才是問題，而且國民黨保留送黨團協商，並沒有強行通過任何一個法條。她並質問民進黨，為什麼在國會殿堂要常常阻撓議事、不給開會？不是霸占主席台， 就是漏夜搬走委員會的電腦，這點請民進黨向國人說明！

徐欣瑩強調，國民黨今天會這樣也是不得已，因為民進黨不給開會、霸占主席台、干擾議事，但國民黨不能讓國會停擺。至於會議是否有效？徐欣瑩說，大家去看議事規則，已達法定人數，而且在正確的時間開會，自己也正式宣布了。