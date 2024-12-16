綠委怒「被淨空」選罷法一分鐘審完　殺去院長室抗議韓國瑜未出面

▲民進黨團到院長室找立法院長韓國瑜抗議 。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨籍召委徐欣瑩16日於內政委員會再排審《選罷法》，藍委鎖住會議室外走廊的出入口，並用人牆擋住，讓綠委「被淨空」下開會，僅花一分鐘就將條文全數保留送出委員會，會議前後僅三分鐘。民進黨團質疑程序有問題，大喊會議無效，稍早殺到院長室，想要找立法院長韓國瑜表達不滿，結果韓國瑜卻不在，也無人出來接待，眾綠委空等半小時，最終立法院秘書長周萬來現身表示，有聯絡韓國瑜辦公室主任，對方還沒回報。綠委不滿，遲不肯散去。

立法院內政委員會16日審查《選罷法》，藍委霸佔會議室走道，僅讓議事人員通過，不讓綠委進入，隨即9點鐘會議時間一到就開會，徐欣瑩僅花一分鐘就將《選罷法》條文全數保留，送出委員會，三分鐘後宣佈散會，藍營此時才讓綠營進入會議室，綠委激憤衝上主席台拍桌怒吼會議無效，召開記者會後便前往院長是要找韓國瑜抗議。

不過，民進黨團眾立委殺到院長室後，卻找不到韓國瑜。民進黨團幹事長吳思瑤質疑，明明民進黨團總召柯建銘稍早有通知韓國瑜綠委會前來，為何人卻不在？且辦公室的同仁說韓國瑜臨時外出，隨扈卻指韓國瑜未進院長室，說詞不一。

由於韓國瑜遲未現身，綠委最後在會客室等待，半個小時後周萬來現身。對於韓國瑜人到底在哪，周萬來說，聯絡他的辦公室主任，對方還沒回報，基於院長還沒在，所以由他先來了解狀況。

周萬來說，這次內政委員會的議事行為，不是只有今天發生過，一般來說院不會介入。綠委則抗議，今天根本沒有開會，會議室被封鎖，怎麼有議事行為？

對此，周萬來表示，今天的狀況，會去了解，並跟院長報告，怎麼處理有黨團協商機制會去處理。綠委持續要求應聯絡韓國瑜，周萬來則強調會把事情跟韓國瑜說，接著就離開現場。