「大內宣、養綠媒、拍馬屁」！　黃國昌再揭就安基金花錢不手軟

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

針對就業安定基金遭濫用，民眾黨團總召黃國昌今（16日）召開記者會，進一步揭露基金濫用情形。除了有部分親綠媒體每年獲得3、4千萬的宣傳費標案，被質疑用就安基金養綠媒外，勞動節影片還花了1千萬、勞動部喬遷記者會花115萬，甚至還花248萬製作4.5萬組紅包袋，平均一組55元，「就業安定基金是這樣給民進黨政府用的？大內宣、養綠媒、拍馬屁，太有錢了花錢不手軟」。

黃國昌今召開記者會指出，民視、年代、三立等綠媒自勞動部得到的媒體宣傳費，從2019年開始的2300多萬，到2024年的4400多萬，每一年的金額不斷攀升，「拿來拍馬屁、養側翼，幫民進黨政府大內宣，錢可以這樣花？」請問卓榮泰這是不是浪費公帑？給民視、年代、三立全部都是限制型標案，撒錢不手軟。

黃國昌揭露，勞動部每一年都拍勞動節影片，「1000萬拍一支片變成勞動部標準配備，全國勞工看了都會掉眼淚」，拍了什麼片可以有效促進就業？還是都拿來幫民進黨大官拍馬屁？此外，勞動部喬遷記者會花115萬，怎麼花的？是這樣在花納稅人的錢的？對得起全台灣勞工？

另外，還有一個政策影片花48萬，「勞動部喬遷典禮記者會紀錄片花48萬，是宣導哪門子政策？」48萬拍3分鐘紀錄影片，觀看次數447次，這種影片誰要看？這是在宣傳什麼勞工政策？

黃國昌還痛批，勞動部甚至還花253萬委託三立電視做入厝紀念品，包含有平均1434元的保溫杯、平均478元的提袋以及平均382元的茶葉等，「納稅人的錢是這樣花的？」

接著黃國昌還爆料，勞動部春節文宣預算年年攀升，從2020年70萬到2024年已經240萬，限制型標案都是三立拿走。248萬製作4.5萬組紅包袋，平均一組55元，「就業安定基金是這樣給民進黨政府用的？大內宣、養綠媒、拍馬屁，太有錢了花錢不手軟」。

黃國昌更直言，許銘春很會向上管理，「花錢開演唱會，來賓是陳菊；勞動部喬遷記者會，來賓還是陳菊，請問監察院敢辦嗎？」民進黨立委還有臉幫監察院喊冤，說刪預算會讓公務員過更爽，之前民進黨護航監察院預算護航這麼久，這些案子是有去查？驗收報告拿出來看就不堪一擊了。

黃國昌說，明年民眾黨一定嚴審勞動部預算、就業安定基金，絕不允許民進黨政府濫花就安基金的錢；另外，黨團立委林憶君明天會要求審計長進行專案審計，「過去幾年就安基金怎麼亂花的、有沒有假帳？查清楚，給納稅人一個交代」，這件事情的責任一定要追究清楚。黃也說，請行政院長卓榮泰出來面對，講清楚這是不是浪費公帑？行政院打算怎麼辦？