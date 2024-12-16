稱「柯文哲本周起訴機率高」　律師曝：涉最重無期徒刑的收賄重罪

▲北檢第10次提訊民眾黨主席柯文哲。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

北檢緊鑼密鼓偵辦民眾黨主席柯文哲涉及的京華城弊案，全案進入最後結案階段。對此，律師黃帝穎今（16日）表示，柯文哲貪污重罪起訴倒數計時，提早在本週偵結起訴可能性高。他指出，橘子潛逃及滅證均是柯文哲接押主因，而朱亞虎認罪行賄，柯文哲必定依收賄重罪起訴，這是最重無期徒刑重罪，依據《刑事訴訟法》，重罪羈押在審判中的期限，最長35個月。

黃帝穎表示，柯文哲京華城弊案遭法院兩度裁定羈押禁見，雖然柯文哲羈押期到明年一月，但因為共犯應曉薇羈押期在本月28日屆至，偵查實務上應會在共犯應曉薇羈押期屆滿前偵結全案，因此柯文哲貪污重罪起訴，已進入倒數計時！

黃帝穎表示，如考量柯文哲等被告起訴後接押，預留時間讓中籤合議庭審理被告的審判中羈押事由，提早在本週偵結起訴，符合實務常態！

黃帝穎指出，朱亞虎認罪行賄柯文哲必定收賄重罪起訴，法院近十年貪污判決見解穩定，只要行賄被告認罪，收賄被告均判有罪，沒有例外。

黃帝穎說，因此，朱亞虎認罪行賄不論是210萬元或加上1500萬元或4000多萬元，不論金額多寡，朱亞虎認罪行賄，柯文哲必定依據最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」起訴、定罪。

黃帝穎再指，柯文哲帳房橘子潛逃及滅證均是接押主因，柯文哲滅證「事實」已在延長羈押被檢方載明在聲請書，法院裁定也肯定檢方聲請，不論是搜索當天一小時不開門刪除檔案、要求李文娟碎掉木可內帳，滅證是柯文哲接續羈押的重大事由。

黃帝穎說，更嚴重的是，柯文哲帳房橘子潛逃海外，串證滅證風險無法解除，這是柯文哲起訴後接押的致命事由！

黃帝穎提到，柯文哲重罪審判中羈押最長35個月，若有更審最長五年，柯文哲「違背職務收賄罪」是最重無期徒刑的重罪，依據「刑事訴訟法」，重罪羈押在審判中的期限，最長35個月。

最後，黃帝穎強調，如果案件經最高法院發回更審，羈押期限部分重新起算，因此「刑事妥速審判法」規定，重罪羈押在審判中最長五年。

★未經判決確定，應視為無罪★

▼律師黃帝穎。（圖／賴清德競選總部提供）