轟「國民黨關起門自己玩」選罷法1分鐘出委　綠委：真的像共產黨

▲民進黨立委蘇巧慧貼出僅國民黨參與開會，1分鐘將選罷法送出委員會。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

記者郭運興／台北報導

朝野立委今（16日）再戰攸關罷免門檻提高的《公職人員選舉罷免》」修正草案，藍委一早布下重兵，將綠委阻擋在走廊，朝野爆發激烈推擠衝突；9時一到，國民黨隨即宣布選罷法全案保留送出委員會，僅1分鐘時間。對此，民進黨立委蘇巧慧表示，國民黨怕罷免到這種程度？一分鐘通過一部法案，完全沒人發言。立委黃捷也批評，國民黨像搞獨裁，自己在會議室舉手通過惡法，真的很像共產黨，令人毛骨悚然。

蘇巧慧發文表示，太荒謬！整個會議室只讓國民黨進！這是一場完全沒人發言的無效會議，竟然可以通過一部法案？國民黨怕罷免到這種程度？

蘇巧慧表示，立法院是讓不同民意交流討論的地方，結果國民黨只因為怕罷免，不但多次變更議程阻擋民生法案，昨天甚至封鎖會議室整晚，讓其他委員完全無法進入簽到，今天連內政委員會委員都無法簽到發言。

蘇巧慧指出，最扯的是，現在3分鐘不到，召委徐欣瑩已經宣布審查完竣，直接讓選罷法出委員會！國民黨從開始逐條審查，到審查完畢，一共61秒，一分鐘通過一部法案，完全沒人發言！

黃捷也發文指出，散會了，國民黨才讓內政委員進來？哪個法案可以這樣通過？立委連會議室都還沒踏進來！通過什麼法案都不曉得。

黃捷批評，《選罷法》一分鐘就散會，國民黨真的像搞獨裁一樣，自己在會議室內舉手通過惡法的畫面，真的很像共產黨，令人毛骨悚然。

最後，黃捷強調，人民罷免權可以這麼草率的就調高門檻嗎？沒有任何討論跟發言，國民黨多數的國會已經像「人大」，真的很可怕。

▼國民黨佔主席台（圖／記者屠惠剛攝）