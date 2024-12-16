LIVE／雙城晚宴登場！蔣萬安宴請華源　致詞亮點「兩岸藝文」

記者袁茵／台北報導

2024台北上海雙城論壇預計在16、17日登場，上海市副市長華源在16日中午抵台，並出席位在圓山飯店的晚宴；據了解，台北市長蔣萬安於晚宴的致詞主題，將聚焦在文化、藝文方面，且內容也希望傳達出「雙方能見上一面不容易」含義，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

據了解，華源一行人將於16日中午抵達台北，晚上出席位於圓山飯店的歡迎晚宴，此為台北市政府作東，預計由蔣萬安親自出席致詞，再由華源致詞，雙方互贈禮物。

▲上海市副市長華源（紅領帶者）率領的雙城論壇上海主訪團於今（16）日抵台。（圖／記者李毓康攝）

關於蔣萬安晚宴的致詞內容，據了解，為比較軟性議題的文化、藝文層面，帶出台北市與上海市的互動交流連結，以及表達「雙方能見到一面並不容易」等歡迎上海團訪台；另也會維持2023年赴陸參加雙城論壇的基調，重申「兩岸好、雙城好」主張。

至於禮物方面，蔣萬安預計送給華源一只瓷盤，上面印有台北101、台北大巨蛋照片，以及王貞治金雞獨立剪影，而盒子則會印有「雙城好、兩岸好」字樣。

此外，蔣萬安也預計請華源轉交一份禮物給無法來台的上海市長龔正，是一張錶框的攝影優選得獎作品，名為《北門與101同框》，攝影師為王幗瑛；而送給龔正此份禮物，是因台北市、上海市都屬於新舊交融的城市，儘管龔正此次沒機會訪台，但仍送上台北地景禮物，象徵「期待老友下次再見」。

▼台北市長蔣萬安2023年率隊訪中國大陸上海市參加雙城論壇，上海市副市長華源（右）接機。（圖／台北市政府提供）