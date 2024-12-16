雙城晚宴今登場！圓山氣氛歡愉輕鬆　蔣萬安、華源一前一後現身

▲▼ 台北市長蔣萬安出席圓山飯店雙城論壇晚宴。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北上海雙城論壇將在17日登場，台北市政府今（16日）晚間在圓山飯店宴請上海副市長華源率領的訪團。此次是兩岸間少見的官方層級互訪活動，警方在飯店裡外佈置30名人力巡守，避免有心人士滋擾；而據記者現場觀察，飯店方未針對晚宴做特別設置，大廳依舊人潮熙攘、遊客來來去去，節日氣息滿溢、氣氛輕鬆。

上海市此行最高階官員為副市長華源，北市警也特別部署235名（人次）警力維安，避免有心人士干擾活動進行。16日晚間北市府在圓山飯店宴請上海訪團，儘管圓山飯店位於劍潭山腳，居制高點易守難攻，滋擾份子難輕易突破，但北市警局仍不敢大意，在飯店周圍部署30名警力進行巡守。

據了解，上海訪團主團結束下午參訪廣慈園區的行程後，先行回到飯店休息，待時間接近後才動身前往圓山飯店準備出席晚宴。表定6點30分開始的餐會，市長蔣萬安在傍晚5點40分左右先行抵達，大方與現場記者打招呼後便上樓；而蔣前腳剛上樓，上海訪團一行人接著便抵達，華源也是簡單與記者揮手致意後隨即上樓。

蔣萬安在去年率團訪問上海時，正是華源在機場接機，此次上海訪團旋風式造訪台北，下機後把握時間進行參訪，蔣、華兩人直到晚宴才首度碰面。據了解，在餐會正式開始前，兩人也會先進行「會前會」簡單寒暄。