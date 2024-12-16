開平餐飲學校推11道平價年菜搶市　380元吃全魚料理

▲開平餐飲學校推平價年菜，380元就可吃到全魚料理。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農曆新年將至，不少人開始預訂年菜，台北市開平餐飲學校今推出11道中西創意年菜，搶搭韓國料理競賽節目「黑白大廚」熱潮，透過校內選拔並邀請專業主廚和教師，以覆熱測試、口味檢測與便利性評比，選出11道對外販售的年菜，只要380元起就可吃到全魚料理。

開平餐飲學校校務主委夏豪鈞表示，學校實習餐廳「主廚之家」比照業界實際經營模式，每年推出年菜專案，學生從菜色研發、成本計算、包裝設計到產銷流程都一手包辦，今年特別以「黑白大廚」競賽模式，開放學生提案競賽，再由專業主廚和教師評選出對外販售的年菜料理，而今年評選的重點是，如何讓年菜在外帶覆熱後，依舊保持如現場出餐般的風味與口感。

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為迎合市場多樣化需求，開平餐飲學校年菜推出380元、580元、880元三種價位年菜，供消費者自行選購搭配，380元價位有「川蜀鴻運豆瓣魚」、「蟲草養生醉雞捲」、「參茸藥膳燒酒蝦」、「吉利辣味雞米糕」、「喜烙原鄉鹹豬肉」；580元菜色有「富貴招財燉蹄膀」、「牛運當頭財滾滾」、「羊羊得意福臨門」；880元有「花膠團圓佛跳牆」、「金華剝椒鮮雞湯」。

開平餐飲學校年菜專案，即日起至明年1月22日開放訂購，1月15日至25日取餐，訂購電話：(02)27556939分機331、337。