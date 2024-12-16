兩岸關係嚴峻複雜　陸學者：雙城論壇交流不能停、不能斷

▲雙城論壇一波多折，上海市副市長華源(紅領帶者)率領上海主訪團於今天順利抵台。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／綜合報導

2024台北上海城市論壇明17日將在台北正式舉登場，稍早上海市副市長華源率主團成員順利，儘管這次行程一波三折，來自上海多位學者也指出，雙城論壇舉行至今第15個年頭，成為兩岸官方十分重要指標活動，不論現在情勢有多嚴峻，台北、上海保持友好互動交流有助於鞏固兩岸和平發展。

台北上海雙城論壇自2010年舉辦至，今年剛好邁入第15屆，至今也成為兩岸關係一個指標性交流活動。即使台灣政黨輪替，前幾屆雙城論壇雖有紛擾，最終也平順舉行，哪怕遇到疫情也用「視訊」方式克服交流難題。

唯獨今年雙城論壇遇到史上最大障礙困難，包括上海市台辦正副主任、上海媒體團首次被陸委會「封殺」，甚至一度傳出只要對岸軍演，活動就中止等傳言，幾經波折，上海團來台名單終於底定，包括上海市副市長華源一行也於今天陸續順利抵台。

「即使兩岸環境再嚴峻複雜，上海、台北兩座城市的交流不能停。」來自上海三位學者，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元、上海東亞研究所所長王海良、上海市公共關係研究院執行院長李秘一致認為，雙城論壇已經是兩岸官方交流重要平台。

▲上海市副市長華源此行來台不容易。（圖／記者李毓康攝）

根據《滬台通》報導指出，聚焦雙城論壇多年來成果以及未來發展？盛九元指出，2010年開始雙城論壇連續舉辦14年，雙方簽訂45項交流合作備忘錄，促進兩地互學互鑒。舉例上海從台北學到生活垃圾分類、市民熱線服務等。台北從上海學習「走出去」經驗，去年台北市市長蔣萬安選擇前往洋山港碼頭參訪。

盛九元表示，「雙城的要素就是互補。」不只體現經濟、文化等領域，也體現在城市治理、環保等多方面。‌上海與台北在各自發展過程中形成不同的優勢和特色，通過「雙城論壇」等平台，兩地共享發展經驗。

談及兩岸關係嚴峻緊張，王海良則強調，「不論兩岸形勢如何複雜，我相信『雙城論壇』都會繼續舉辦下去，框架下的交流合作都會進行下去，以往簽約的項目都會推進下去。」

王海良指出，這是由「雙城論壇」的定位、屬性和品質決定的，也是由兩地市民的利益、意志與願望決定的，「不是由哪股勢力或哪個個人的心態決定的。」

「即使雙城論壇交流能經受住台灣政局動蕩的考驗，因為這樣的交流對兩岸關係有利，對兩市經濟社會發展有利，得到兩市民眾的共同支持。」李秘進一步強調。

台北上海雙城論壇將於12月17日登場，今年依慣例由台北市政府主辦，主題為「智慧治理，永續未來」；《ETtoday民調雲》最新調查顯示，有高達72.1％台北市民支持繼續舉辦雙城論壇，不支持者為21.0%，另有6.8%表示不知道或沒意見；有64.8%的台北市民支持當兩岸關係越緊張，越需要透過論壇進行對話，認為共機持續擾台的情形下不應舉辦雙城論壇者為26.2%。

對此，台北市政府發言人殷瑋表示，這也反映多數市民認同台北市政府立場，也就是認同在兩岸越緊張、越困難的時候，越需要溝通跟交流，交流比不交流好，增加了解比增加誤解好。