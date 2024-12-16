華源抵台第一個行程　參訪廣慈博愛園區「學習一下」

▲上海市副市長華源參訪廣慈博愛園區。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔡紹堅／台北報導

「雙城論壇」將於17日登場，上海副市長華源16日搭機抵達松山機場，第一個行程前往位於信義區的廣慈博愛園區，參訪台北市的衛福、社福設施建置。

華源一行人約下午3點半抵達廣慈博愛園區，台北市副市長林奕華、台北市社會局長姚淑文、台北市衛生局長黃建華已先一步到場迎接，帶領華源一行進入廣慈衛福大樓參觀。

值得注意的是，華源在與林奕華握手寒暄時，還特別說了一句，「來學習一下！」

▼華源率團抵達松山機場，台北市副市長林奕華代表接機。（圖／ETtoday攝影中心攝）



華源一行人參觀了廣慈衛福大樓內的復健中心、輔具中心及親子館，台北市社會局長姚淑文表示，南區輔具中心最主要是針對身心障礙者及長者，有許多能協助行動不便者生活更加方便的輔具，讓身障者不會因為身體上的不便而遭受任何影響。

姚淑文提到，他們也帶華源一行人參觀了親子館，介紹電子化的設備以及資訊化的設備。

姚淑文說，他們去年赴上海參加雙城論壇時，也參觀了上海的輔具中心，所以這次的交流就是大家互相學習。她也透露，華源有特別提到，輔具中心其實在長者老化的時候也非常適用。

廣慈博愛園區是結合社會住宅、行政中心以及衛福、社福設施的整體規劃園區，包含復健中心、輔具中心、長照機構等。

台北市長蔣萬安去年赴上海參加雙城論壇時，參訪了上海的輔具中心，回台之後，在參觀廣慈博愛園區時就表示，上海的輔具中心規劃的不錯，但廣慈做得更好，可以與上海進行市政交流，彼此學習。

▼林奕華先一步在園區迎接華源。（圖／ETtoday攝影中心攝）

