雙城晚宴台味十足！蔣萬安圓山宴請華源　這一道「蔣宋美齡的最愛」

▲雙城論壇晚宴菜色與酒水。（圖／ETtoday攝影中心）

記者袁茵／台北報導

2024台北上海雙城論壇預計17日登場，上海市副市長華源在16日中午抵台，晚上也將出席由北市府作東在圓山飯店的晚宴；據了解，台北市長蔣萬安於晚宴的致詞主題，將聚焦在文化、藝文方面，而今天晚宴的菜單內容也隨之曝光，除了台味滿滿外，最後一道甜點還是蔣宋美齡最愛吃的圓山經典紅豆鬆糕。

華源一行人於16日中午抵達台北，晚上出席位於圓山飯店的歡迎晚宴，預計先由蔣萬安致詞，再由華源致詞，然後雙方互贈禮物。關於蔣萬安晚宴的致詞內容，據了解，為比較軟性議題的文化、藝文層面，帶出台北市與上海市的互動交流連結，以及表達「雙方能見到一面並不容易」等歡迎上海團訪台。

晚宴現場席開28桌、約300人到場，除了台北市長蔣萬安與上海市長華源將坐在主桌以外，還會有兩市市府官員與產業界人士到場。

觀察桌上的菜單，開胃菜為「圓山歡樂聚滿堂」，內容台味十足，包括宜蘭膽肝、干貝吻魚花生、閩式醬白玉、蒜漬花蓮黃金蜆、薑蔥澎湖小卷、府城蝦卷。

隨後菜色包括龍騰四喜舞沙拉、台式經典佛跳牆、金棗酒香蒸活明蝦、紅刺蔥快樂豬、火桐扁尖筍花嬌老鴨湯、五柳飄香龍虎班、古早味桂花炒米粉、圓山經典紅豆鬆糕、寶島季節水果盤，其中以紅豆鬆糕最具亮點，因該道菜色為圓山飯店的招牌，而且是蔣宋美齡親自口述傳承的私房美點，一直是蔣宋美齡的最愛。

至於酒水部分，桌上除了擺放柳橙汁外，還有準備一瓶紅酒與白酒，分別為「法國1804古堡Chateau 1804」與「法國羅亞爾河鷹眼 白蘇維翁特級白葡萄酒」，不過有趣的是，主桌上尚未擺放酒水。