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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選罷法一分鐘就喊送出委員會　綠委氣炸拍桌喊「會議無效」

▲▼議事人員遭擠壓 面露痛苦 民進黨立委進入委員會 抗議 選罷法修法 內政委員會 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨抗議選罷法修法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院內政委員會16日審查《選罷法》，藍委霸佔會議室走道，僅讓議事人員通過，不讓綠委進入，隨即9點鐘會議時間一到就開會，國民黨籍召委徐欣瑩僅花一分鐘就將《選罷法》條文全數保留，送出委員會，三分鐘後宣佈散會，藍營此時才讓綠營進入會議室，綠委激憤衝上主席台拍桌怒吼會議無效，民進黨團書記長蔡易餘不斷喊太誇張，並稱要找秘書長周萬來，質疑程序有問題。

藍營雙修《選罷法》，當中國民黨立委許宇甄所提案，要求連署要附身分證雙面影本、發證日期的版本已逕付二讀，而有關罷免門檻調整，藍營多次於內政委員會排審，但因內容新增須超過被罷免人當選時之得票數，引來質疑，每回都遭民進黨團強力杯葛擋下。

針對該案，國民黨團此次已下軍令，週一該版本必定就要送出委員會，才來得及在協商冷凍期一個月過後，將「罷免票數比得票數多一票」之提案與連署加嚴併案，於本會期休會前拚二、三讀。

藍委為審《選罷法》，拿來睡袋、躺椅，凌晨就守在會議室門外，並用會議桌卡住走道一側出入口只留下一個通道，再以膠帶、保鮮膜封住會議室門，不讓綠委進入。一早約6點55分綠委前往欲排隊簽到開會，卻被阻擋在門外，雙方爆發口角，並多次推擠，但綠委都無法突破藍委防線。

徐欣瑩在綠委被淨空的會議室宣布開會，未確認議事錄，隨即進入逐條討論，並將條文全數保留，送出委員會，前後只花一分鐘的時間，會議開始三分鐘後就宣佈散會。

▼藍綠衝突推擠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼ 藍綠衝突推擠 內政委員會 選罷法修法 國民黨立委阻擋民進黨立委進不了委員會 推擠衝突 。（圖／記者屠惠剛攝）

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