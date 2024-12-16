　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

綠營派誰出戰2026台北市長？沈富雄「點名1人」：參選機會很大

▲▼沈富雄接受黃暐瀚專訪。（圖／翻攝自YouTube／hitfm）

▲黃暐瀚和沈富雄都認為王世堅參選機會很大。（圖／翻攝自YT／hitfm）

記者鄺郁庭／綜合報導

距離2026縣市長選舉還有2年多，但各黨可能已波濤洶湧，外界也會猜測會推舉誰角逐縣市長大位。媒體人黃暐瀚日前在網路節目表示，綠營會派最強人選王世堅參選2026年台北市長，從2018年與2022年的經驗來看，綠營不會再找一個黨外的人參選。前立委沈富雄也認為，王世堅參選機會很大。

黃暐瀚12日在網路節目《鄉民大學問》提到，2026年的台北市長選戰，民進黨有可能推出的市長參選人，應該就是王世堅。雖然現在王世堅都表示沒有想參選，但是民進黨會讓他參選。對於苗博雅被點名的部分，黃暐瀚分析最後不會是苗博雅，因為民進黨在台北市不會再不推人選了，2018年、2022年兩次選舉綠營也都有分別派出姚文智、陳時中參選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者杜冠霖攝）

前立委沈富雄15日上黃暐瀚的政論節目《下班瀚你聊》，被問到覺得民進黨會派誰？有傳聞是苗博雅、王世堅。沈富雄就說，如果是幾年前的王世堅可能真的不會選，但現在時代不同了，他認為王世堅是在裝模作樣，「我覺得他選的機會很大。」

沈富雄直呼「因為你現在你只要選，就有好處你知道嗎？」自嘲現在叫他回去選，他也願意，就怕人家笑「86歲再選什麼？」節目結束前，黃暐瀚再度詢問「你看好王世堅代表民進黨選2026？」沈富雄則回應「我不是看好」，認為王世堅現在就是在「裝模作樣」，「你不要排除他」，他也覺得王世堅是北市綠營選民的選擇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北捷博愛座爆衝突！阿伯狂吼「65歲以上在坐的」：你書唸到哪去
快訊／百坪KTV酒店全面燃燒！　酒客聽「劈啪聲」驚恐逃生
萬里疑遭神秘宗教入侵！擺動物塑像及巨石舉行儀式　現場畫面曝
快訊／NBA中國21歲新星遭釋出！
快訊／韓執政黨魁韓東勳「宣布辭職」
快訊／日圓刷3周最甜！　10萬台幣多換3.4萬日圓
選罷法1分鐘送出　綠委氣炸拍桌喊「會議無效」
快訊／藍奪先機選罷法闖關！　僅1分鐘就出委、3分鐘散會

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

綠營派誰出戰2026台北市長？沈富雄「點名1人」：參選機會很大

女醫、藝人都被詐騙！　律師列10建議破解：別罵長輩

北捷博愛座再爆衝突！阿伯狂吼「65歲以上在坐的」：你書唸到哪去

2025桃園跨年晚會主題曝光！靈感源自貝多芬　主持陣容揭曉

冷空氣明晚來襲凍到周末　北部探12度「難見到陽光」

寒流還穿短裙不冷嗎　一票辣妹曝「真的會習慣」

台北市人口跌破250萬！　議員憂持續外流「晚上變空城」

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

今晨9.8℃！　下波挑戰入冬最強冷空氣

全台單月詐騙126億　「第1名恐怖手段」每天騙走一億

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

幫女友買小卡從北殺到高雄！　顯示售完→店員神助攻大反轉

傑克羅素狗生首次看獸醫　解鎖神秘站姿堅決不落地

綠營派誰出戰2026台北市長？沈富雄「點名1人」：參選機會很大

女醫、藝人都被詐騙！　律師列10建議破解：別罵長輩

北捷博愛座再爆衝突！阿伯狂吼「65歲以上在坐的」：你書唸到哪去

2025桃園跨年晚會主題曝光！靈感源自貝多芬　主持陣容揭曉

冷空氣明晚來襲凍到周末　北部探12度「難見到陽光」

寒流還穿短裙不冷嗎　一票辣妹曝「真的會習慣」

台北市人口跌破250萬！　議員憂持續外流「晚上變空城」

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

今晨9.8℃！　下波挑戰入冬最強冷空氣

全台單月詐騙126億　「第1名恐怖手段」每天騙走一億

轟「國民黨關起門自己玩」選罷法1分鐘出委　綠委：真的像共產黨

台北港氯乙烯外洩！士檢火速追出「印尼船」惹禍　重罰1300萬

陳傑憲5帥促刷爆　兆豐聯名卡日本簽帳金額年增346%

外媒爆蘋果iPhone 17 Air價格！犧牲規格、相機換取超薄外型

朴信惠與媽媽笑起來一模一樣　母女都是愛馬仕擁護者

「地表最強戰車」強在哪？專家曝功能：M1A2T可增敵軍登陸難度

深圳灣38歲女子墜亡告別式取消　民眾掛白布「真相何在？」

麥當勞APP最新限定優惠一次看！雞塊買1送1、勁辣香雞翅免費送

金融時報：共軍大規模部署卻未宣布演習　台美面臨挑戰

狗狗心臟病來襲！這些危險徵兆你注意到了嗎？

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

生活熱門新聞

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

晚安小雞坐牢10個月　手寫信曝近況

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

今晨9.8℃！　下波挑戰入冬最強冷空氣

「維力炸醬麵＋士力架」爆紅　律師曝感想

台北市人口跌破250萬！　議員憂持續外流「晚上變空城」

寒流還穿短裙不冷嗎　一票辣妹曝「真的會習慣」

本周「台人又被騙26.7億元」！雙12金額最驚人

凌晨出門平安符突斷了！下秒Siri突爆「1句」嚇壞

史上最早寒假！5所大學12／23開始放假　總共放58天

驚知爸外遇女員工「監視器傳來1聲音」！她崩潰

待業半年害父母鬧離婚！23歲男崩潰「沒花他們錢」

更多熱門

相關新聞

選罷法一分鐘就喊送出委員會　綠委氣炸拍桌喊「會議無效」

選罷法一分鐘就喊送出委員會　綠委氣炸拍桌喊「會議無效」

立法院內政委員會16日審查《選罷法》，藍委霸佔會議室走道，僅讓議事人員通過，不讓綠委進入，隨即9點鐘會議時間一到就開會，國民黨籍召委徐欣瑩僅花一分鐘就將《選罷法》條文全數保留，送出委員會，三分鐘後宣佈散會，藍營此時才讓綠營進入會議室，綠委激憤衝上主席台拍桌怒吼會議無效，民進黨團書記長蔡易餘不斷喊太誇張，並稱要找秘書長周萬來，質疑程序有問題。

快訊／藍拚選罷法闖關　僅1分鐘就出委、3分鐘散會

快訊／藍拚選罷法闖關　僅1分鐘就出委、3分鐘散會

戰選罷法僵持2hrs！　綠委搶議事人員電腦

戰選罷法僵持2hrs！　綠委搶議事人員電腦

綠委修選罷法「外國國籍者不得登記為候選人」　防止再有史雪燕

綠委修選罷法「外國國籍者不得登記為候選人」　防止再有史雪燕

立法院明再戰選罷法　藍綠祭甲動「文攻武鬥」恐再掀衝突

立法院明再戰選罷法　藍綠祭甲動「文攻武鬥」恐再掀衝突

關鍵字：

台北市長選舉綠營民進黨王世堅2026黃暐瀚沈富雄

讀者迴響

熱門新聞

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

鄭文燦砸1.2億蓋「大違建」　張善政甩鍋前朝留爛攤

曾開車衝撞館長健身房！賓士男驚傳過世

晚安小雞坐牢10個月　手寫信曝近況

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

高雄少女走路上學遭性侵！他一、二審無罪

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面