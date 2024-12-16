綠營派誰出戰2026台北市長？沈富雄「點名1人」：參選機會很大

▲黃暐瀚和沈富雄都認為王世堅參選機會很大。（圖／翻攝自YT／hitfm）

記者鄺郁庭／綜合報導

距離2026縣市長選舉還有2年多，但各黨可能已波濤洶湧，外界也會猜測會推舉誰角逐縣市長大位。媒體人黃暐瀚日前在網路節目表示，綠營會派最強人選王世堅參選2026年台北市長，從2018年與2022年的經驗來看，綠營不會再找一個黨外的人參選。前立委沈富雄也認為，王世堅參選機會很大。

黃暐瀚12日在網路節目《鄉民大學問》提到，2026年的台北市長選戰，民進黨有可能推出的市長參選人，應該就是王世堅。雖然現在王世堅都表示沒有想參選，但是民進黨會讓他參選。對於苗博雅被點名的部分，黃暐瀚分析最後不會是苗博雅，因為民進黨在台北市不會再不推人選了，2018年、2022年兩次選舉綠營也都有分別派出姚文智、陳時中參選。

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▲民進黨立委王世堅。（圖／記者杜冠霖攝）

前立委沈富雄15日上黃暐瀚的政論節目《下班瀚你聊》，被問到覺得民進黨會派誰？有傳聞是苗博雅、王世堅。沈富雄就說，如果是幾年前的王世堅可能真的不會選，但現在時代不同了，他認為王世堅是在裝模作樣，「我覺得他選的機會很大。」

沈富雄直呼「因為你現在你只要選，就有好處你知道嗎？」自嘲現在叫他回去選，他也願意，就怕人家笑「86歲再選什麼？」節目結束前，黃暐瀚再度詢問「你看好王世堅代表民進黨選2026？」沈富雄則回應「我不是看好」，認為王世堅現在就是在「裝模作樣」，「你不要排除他」，他也覺得王世堅是北市綠營選民的選擇。