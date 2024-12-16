國民黨桃園區慶黨慶　朱立倫：團結爭取財政收支劃分合理

▲朱立倫籲團結爭取財政收支劃分合理化。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨主席朱立倫15日出席桃園市桃園區黨部辦理的130黨慶活動指出，桃園對他來說是最親切的，也是最團結的，因為團結，才能讓市長張善政做得越來越好，並在桃園市立委選戰揮出「全壘打」佳績。對於，國民黨黨產被民進黨沒收，甚至追殺，但只要大家團結、一起打拚努力，推動台灣發展、桃園進步。

朱立倫說，國民黨在桃園市有6席立委，目前最重要的就是財政收支劃分法要趕快努力加油，這是桃園人最關心的事，尤其桃園是創稅大市，應該要多還一些稅收給桃園，全部是不可能但至少要公平。

國民黨創黨130週年，桃園市黨部今年在13區黨部舉辦黨慶活動，桃園區黨部黨慶活動15日在市議會禮堂舉行，由市議員、也是桃園區黨部主委林政賢主持，主席朱立倫、桃園市黨部主委黃敏恭等人出席，副市長王明鉅代表市長張善政出席祝賀。林政賢表示，國民黨的根基在於堅持與努力，桃園區黨部將加強黨務推動，推動更多新力量加入，實現黨內外的團結與共識，未來黨部將更加努力，確保國民黨在地方的持續穩定與發展。

市黨部主委黃敏恭表示，今年特別在13區全面舉辦黨慶，除了感謝所有同志同心協力、努力奮戰，陪著他經歷2場非常艱辛及困苦的選戰，同時也要一區一區請託大家，雖然距離2026年縣市長選舉還有一些時間，但要未雨綢繆，特別是國民黨要永續化、年輕化。

黨慶活動也舉辦新進黨員入黨宣誓，最年輕黨員僅17歲，象徵國民黨年輕化，並由朱立倫擔任監誓人，另頒發榮譽狀予80、70年晉齡黨員，不少晉齡黨員高齡近百歲，特地出席黨慶活動。