快訊／韓執政黨魁韓東勳「宣布辭職」　收拾彈劾局面

▲國民力量黨代表韓東勳。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅14日遭到國會以204張贊成票通過彈劾，總統職權立刻停止。其中，執政黨國民力量至少12人投下贊成票，彈劾通過使得黨代表韓東勳在黨內頓時失去威信，黨內多數議員並不贊同韓東勳認可必須通過彈劾的發言。對此，韓東勳今（16）日上午召開記者會，宣布辭去黨代表一職。

韓東勳14日上午10時30分（台灣時間上午9時30分）發表談話。他表示，黨內最高委員接連辭退，如今已無法再繼續正常履行黨代表職務，再度針對戒嚴疑是向南韓全國道歉，表示「竟然有戒嚴這種事」，感嘆國民該有多失望、難過。

韓東勳表示，是自己能力不足，才導致如今局面，「12月14日，我黨（國民力量）國會議員，親自投票彈劾，來自黨內的總統。這才是真正的保守力量、我所愛的國民力量的精神。」

同時，韓東勳擔憂，一旦保守派政治遭到偏激且極端的YouTuber侵蝕，則保守派（右派）政治將會失去未來，「如果那天國會沒能阻擋戒嚴實施，則年輕人將會上街，和軍人們爆發流血衝突。對於可能無法阻攔流血衝突局面，我感到相當擔憂。」

韓東勳表示，「即便是吾黨所推出的總統，然而總統實施戒嚴令、動員軍隊，而吾黨因此遭到外界誤會是擁護戒嚴的政黨，是愧對過去那些達成產業化、民主化的我國國民，以及保守精神，和吾黨燦爛輝煌的成就。有記者問我，會不會後悔贊成彈劾，此時我腦海中彷彿閃過人生走馬燈。對此，我並不後悔。因為我曾經承諾，我不能背叛大韓民國和擁有主權的國民。」

韓東勳將談話的矛頭指向在野黨，「即便戒嚴再怎麼不對，但也不代表就可以正當化共同民主黨的暴走以及其黨代表李在明的犯行。李在明如今面臨的官司訴訟，時間已所剩不多。」