女醫、藝人都被詐騙！　律師列10建議破解：別罵長輩

▲國內詐騙事件頻傳。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖、文／CTWANT

國內詐騙事件頻傳，近日甚至引發母女2死悲劇，讓人相當惋惜。知名律師呂秋遠表示，熟齡詐騙這種事，最近又因為新聞而引起比較多人重視，例如台中一名70多歲的退休女醫師獨居多年，日前遇上詐騙集團以假檢警手法騙取財產，損失高達7,300萬元；第二個事件則是譚艾珍，詐騙集團扮成冒牌員警，謊稱她涉及毒品案，最後被騙走98萬。

呂秋遠在臉書發文，一般來說，被騙不外乎就是感情與賺錢2種因素，在這2個部分，老人家確實比較容易上當，因為「寂寞」與「擔心沒錢」，是老人家最擔心的事情，如果身邊也有長輩被騙，不要只是罵對方笨，而是要思考如何讓這些心魔消失，否則永遠都會有新的詐騙手段出現，因此他也特別分享10點建議。

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1、長輩被騙，有些是寂寞。所以，多關心長輩，或者是自己的配偶，別讓詐騙集團比我們對另一半或是爸媽還更熟。

2、長輩被騙，有些是為了證明自己還能賺錢、還有用。所以，要讓自己爸媽知道，我們不會跟他們要錢，他們只要平安，一切就是福氣，既然都退休了，就別老是想要賺錢了。

3、要給爸媽一個觀念：這麼好的賺錢機會，他們自己賺就好，人家沒有必要給你。你跟他們非親非故，人家為什麼要讓你賺錢？所以如果老師說可以賺一筆，肯定是賺你一筆，不是讓你賺一筆，

4、群組裡的同學，絕大部分都是撒哭拉（Sakura），也就是詐騙集團的同夥。他們說賺錢，都是假的！遇到這種群組，趕快逃跑退出就好。

5、如果有人叫你借錢不要說、給錢不要講，是詐騙的可能性就會很高，因為他們就是不想讓你跟外界接觸。人在想要賺錢的時候，就會智商下降，所以他們只是想要阻撓長輩跟外界的接觸而已。

6、關於大額提款或轉帳，銀行都會有「關懷問候」，自己不說實話，或是明明銀行行員都警告了，還是執迷不悟往前衝，這真的很麻煩。但是，這可以在銀行或是地政事務所註記，只要設定抵押或是大額提款轉帳，要通知家屬，請記得去做。

7、幫助長輩的手機裝設來電過濾，只要是不明來電、詐騙來電，一律封鎖。如果是市話，設定常用的家人號碼，提醒除了家人以外，不要主動接聽。

8、代書或金主雖然是詐騙集團幫忙找的，但是不容易被當作共犯，他們往往會說，自己也拿錢出來借款，什麼用途他們也不知道，所以最後房子還是會被拍賣。因此，去地政事務所設定通知，是最好的方法。

9、長輩有失智的前兆，提早做監護宣告或是輔助宣告，至少可以讓長輩要做任何法律行為時，都要經過輔佐人或監護人同意。

10、貪婪會讓人智商下降，想賺錢是正常的，但是請務必記得，擋你匯款付錢的人，不一定是壞人，想讓你賺錢的人，先想想他為何要這麼幫你，為何不自己賺。

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