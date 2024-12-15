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台人2個月被騙246億！「網見1網站」嚇壞：陳梅慧擋到他們利益

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲11月全台被詐騙 126億多元。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

北市內湖一對母女「誤信假柴鼠兄弟」投資，遭詐騙1200萬家產，連房屋權狀也遭設局抵押，兩人不堪經濟壓力走上絕路。根據內政部警政署統計，「假投資」是詐騙手法之首，而11月詐騙案件受理數1萬8204件，財產損失金額達126億7594.7萬；其中新竹縣詐騙金額增幅最驚人，月增164.6%，光11月就被多騙了6.1億。

165打詐儀表板數據顯示，11月台人財產損失高達126億7594.7萬，比較10月120億7961.4萬，一口氣增加5億9633.3萬元，其中新竹縣被詐騙金額最多，竟從3億7455.4萬激增到9億9098.4萬，月增破表164.6%。

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至於案件部分，10月有1萬8150件，11月則增加到1萬8204件，其中受理數增加最多的縣市為「台中市」，月增138件（5.3%）。

▲▼ 。（圖／翻攝165打詐儀表板）

▲11月詐騙金額高達126億多元。

另外，數據也列出，每十萬人受理最多的縣市為「新竹市，103.84件」，接著為台中市95.93件，桃園市86.81件。每十萬人財損最多的縣市則是「新竹縣，1億6723.3萬元」，接著為台北市7558.6萬，以及新竹市6245.5萬。

而民眾最關注的打詐成效，警方11月查獲205件詐騙，共有1698人遭逮捕，並查扣6億1773.6萬不法所得；11月攔阻金額為13億753萬，月增3.2%，而當月查獲詐騙集團最多的縣市為台北市（44件371人）。

對此，該網站特別提醒，投資一定有風險，聽到「穩賺不賠」、「高回報」且涉及虛擬貨幣轉帳，都是詐騙；也不要點擊陌生的帳號或連結；最後切勿輕信網友，不要將資金投入不明投資網站，謹記。

PTT上有網友感嘆，看到台人10月與11月詐騙金額共246億猶如天文數字，發抖認為陳梅慧驟逝真的不單純，「陳梅慧死在國1真的不是沒理由，擋到某些人的利益真可怕」、「信不信黑數更多」、「有一個真的在抓的已經不見了」、「不知詐騙集團最後要上繳多少」、「難怪詐騙抓不完，風險低高報酬」。
 

▼11月新竹縣詐騙財損破億元。

▲▼ 。（圖／翻攝165打詐儀表板）

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