本周「台人又被騙26.7億元」！雙12金額最驚人

▲本周詐騙金額26億多元。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

內政部警政署統計，全台11月詐騙財損達126億7594.7萬元，其中新竹縣增幅最大，單月被騙了6.1億。而檢視本周（12/8至12/14）詐騙數據，台人被騙了26億7787萬，其中在雙12單一天就財損4億4666.8萬，而手法以「假投資詐騙」居冠。

165打詐儀表板數據顯示，本周（12/8至12/14）財損金額26億7787萬，比上周（12/1至12/7）31億9706.8萬，減少了5億1919.8萬（16.24%）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進一步發現，連續4天詐騙金額都破4億，尤其雙12是本周詐騙金額最高的一天，金額飆到4億4666.8萬。

日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 12月8日 452 2億 6093.2萬 12月9日 673 3億 5031萬 12月10日 643 4億 644.4萬 12月11日 619 4億 5779萬 12月12日 610 4億 4666.8萬 12月13日 607 4億 6236.1萬 12月14日 413 2億 9336.5萬 本周總計 4017 26億7787萬

關於受理案件部分，本周為4017件，比起上周4581件，減少了564件（12.31%）。

至於詐騙手法前3名，以假投資詐騙（929件）居冠，財損16億3336萬；第2名為網路購物詐騙，財損2684.8萬；第3名則是假買家騙賣家詐騙（348件），財損3838萬。