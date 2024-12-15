本周「台人又被騙26.7億元」！雙12金額最驚人

▲本周詐騙金額26億多元。（圖／記者劉維榛攝）
網搜小組／劉維榛報導
內政部警政署統計，全台11月詐騙財損達126億7594.7萬元，其中新竹縣增幅最大，單月被騙了6.1億。而檢視本周（12/8至12/14）詐騙數據，台人被騙了26億7787萬，其中在雙12單一天就財損4億4666.8萬，而手法以「假投資詐騙」居冠。
165打詐儀表板數據顯示，本周（12/8至12/14）財損金額26億7787萬，比上周（12/1至12/7）31億9706.8萬，減少了5億1919.8萬（16.24%）。
進一步發現，連續4天詐騙金額都破4億，尤其雙12是本周詐騙金額最高的一天，金額飆到4億4666.8萬。
|日期
|詐騙案件受理數（件）
|財產損失金額（元）
|12月8日
|452
|2億 6093.2萬
|12月9日
|673
|3億 5031萬
|12月10日
|643
|4億 644.4萬
|12月11日
|619
|4億 5779萬
|12月12日
|610
|4億 4666.8萬
|12月13日
|607
|4億 6236.1萬
|12月14日
|413
|2億 9336.5萬
|本周總計
|4017
|26億7787萬
關於受理案件部分，本周為4017件，比起上周4581件，減少了564件（12.31%）。
至於詐騙手法前3名，以假投資詐騙（929件）居冠，財損16億3336萬；第2名為網路購物詐騙，財損2684.8萬；第3名則是假買家騙賣家詐騙（348件），財損3838萬。
|詐騙手法
|受理數（件）
|財產損失金額（元）
|假投資詐騙
|929
|16億3336萬
|網路購物詐騙
|638
|2684.8萬
|假買家騙賣家詐騙
|348
|3838萬
讀者迴響