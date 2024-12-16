全台單月詐騙126億 「第1名恐怖手段」每天騙走一億

▲台灣1個月詐騙損失126億元，關鍵原因是詐騙成員不怕，台灣詐騙刑期低，甚至還可易科罰金，形成人民沒有保障的詐騙橫行亂象。（圖／記者許宥孺攝）

記者趙蔡州／綜合報導

真的好扯！台灣詐騙事件層出不窮，根據內政部警政署統計，警方11月詐騙案件受理數達到1.8萬多件，12月1月至12月15日平均每天都受理5至6百件，詐騙手法又以「假投資、真詐騙」最盛行且影響最大，每天至少造成上億元財損。

根據內政部警政署「165打詐儀表板」公開資料顯示，警方受理詐騙案件9月總共有1萬8015件、10月有1萬8150件、11月有1萬8204件，詐騙財產損失分別達到119億421萬多元、120億7961萬多元、126億元7594萬多元，整體呈現「略增」趨勢。

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▼這麼好康的事，難得的高報酬投資機會？竟輪得到你？「保證獲利、穩賺不賠……」第一名詐騙方式每天騙走台灣人1億。（圖／翻攝自內政部警政署165全民防騙網）



12月1月至12月15日期間「平均每天都受理5至6百件」，最嚴重12月4日一天受理達到751件，財產損失達到6億2039萬元，詐騙手法前5名分別是「假投資」、「網路購物」、「假交友」、「假買家騙賣家」、「假中獎通知」等，第一名「假投資」每天造成的財損至少都破1億元。

至於政府打詐成效，警方10月查獲293件詐騙、逮捕2683人，查扣不法所得達到46億2千多萬元，攔阻金額達到12億6千多萬元。11月查獲205件詐騙、逮捕1698人，查扣不法所得達到6億1千多萬元，攔阻金額達到13億753萬多元。

▼此為12月14日全台單日詐騙排行及財損金額。詐騙案辦不完，也加重癱瘓了檢察官與警察的工作量。（圖／翻攝自內政部警政署165全民防騙網）



藝人郭彥均日前透露自己遭詐騙，認為自己還年輕還可以承擔，但最近新聞看很多是退休老人家，畢生積蓄遭騙走，直呼希望立委們可以好好正視這個問題，現在看到的是冰山一角而已，他強調詐騙因為刑責太輕了，有些進去關，可能5、6年就出來，錢都在國外了，出獄後還可以繼續用之前詐騙來的錢。

近日也有網友在PTT討論過去詐騙的主要受害者多為老人，現在怎麼連高學歷的人都被騙？不少鄉民認為關鍵在於貪，「貪心啊，天底下哪有那麼好康的事」。不過也有人說有些被錢逼急的人，判斷力很差。

另外還有其他網友直言，「越不容易認錯的人，容易陷越深」、「過於信任別人」、「詐騙是攻你的心，不是智力」。

165打詐儀表板提醒，聽到「穩賺不賠」、「高回報」且涉及用虛擬貨幣轉帳，全是詐騙，也不要隨意點擊陌生的帳號或連結，切勿輕信騙人話術，把自己的老本、辛苦的血汗錢與資金投入不明投資標的與網站等。