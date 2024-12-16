　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

最新詐騙手法！男被要求LINE「螢幕共享」　慘噴13萬

新型詐騙手法　詐團假借貸要求LINE「螢幕共享」盜走30萬

▲歹徒假冒金融機構，透過張貼借貸廣告吸引民眾以LINE聯繫。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖、文／CTWANT

近年來非法吸金及詐欺案件層出不窮，受害民眾不計其數，刑事局也提醒民眾近期出現一種新型詐騙模式，歹徒假冒金融機構，透過張貼借貸廣告吸引民眾以LINE聯繫，並以「核貸」或「驗證資金」為由，要求使用LINE的「螢幕共享」功能，進而盜走受害者的餘額。

刑事局指出，近期有民眾在申請信用貸款時，於臉書上看到銀行信貸廣告，留下電話號碼後遭詐騙。詐騙者透過LINE聯繫，聲稱需先匯款驗證資金，並要求民眾開啟LINE視訊通話分享手機畫面，進一步引導操作網路銀行進行轉帳。

警方進一步說明，詐騙集團會引導受害者登入網路銀行並輸入帳號密碼，透過螢幕共享即時掌握相關資訊，隨後利用這些資訊盜取存款。

刑事局提醒，民眾如有資金需求，應透過合法金融機構的正規管道申請，切勿輕信網路上的不明廣告。若在申貸過程中遇到要求進行LINE視訊並開啟螢幕共享的情況，應提高警覺，避免洩漏個人敏感資訊，以免成為詐騙受害者。

此外，刑事局也分享一個案例，一名張姓男子因急需資金，日前透過Facebook搜尋線上貸款資訊，發現一個號稱提供貸款服務的粉絲專頁，便主動私訊詢問相關事宜。

該粉絲專頁的「客服人員」要求張男提供身分證、銀行資料及貸款金額，並表示若到指定地點購買手機並辦理門號，便可享有優惠利率。張男聽信對方，按照指示提供資料後，至指定超商與對方見面。詐騙集團進一步要求他前往電信門市購買兩支手機及申辦門號，並將手機交付給對方。

數日後，張男透過LINE聯繫對方，卻發現對方不僅未匯入承諾的貸款金額，還完全失去聯繫。此時，張男才意識到自己遭到詐騙，不僅損失兩支手機及高額電信費用，總計超過新台幣13萬元，其提供的銀行帳戶更被詐騙集團利用為人頭帳戶，成為警示帳戶，後續處理相當麻煩。

警方指出，詐騙集團近年來利用各種手段進行網路貸款詐騙，通常會以吸引人的話術如「新辦手機可抵利息」、「月租費即貸款本金」等誘騙受害者。借款人誤以為可以減輕貸款負擔，卻不知個人重要資料已被用於非法行為，甚至導致個資外流或成為人頭帳戶。

常見詐騙手法還包括冒用知名銀行或金融機構名義設立假網頁，透過來路不明的貸款廣告引導受害者進入網站申請，並要求提供證件、帳戶資料或辦理手機門號等。一些詐騙話術則會聲稱需要帳戶內資金流動以提高信用額度，讓受害者誤信這是必要程序。

刑事警察局提醒，合法貸款程序一定會經過審核及核實，且不會要求提供存摺、密碼或辦理手機門號等敏感資料。民眾切勿輕信網路廣告或陌生訊息，並應提高警覺，保護個人財產與個資安全。如遇可疑情況，可立即撥打24小時「165反詐騙專線」進行諮詢，共同防範詐騙犯罪。

延伸閱讀
87歲富商遭活活餓死！ 　他失智慘被覬覦遺產小情婦長期忽視
台北男偷吃女同事「還養私生子」　正宮1理由只提告老公
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北捷博愛座爆衝突！阿伯狂吼「65歲以上在坐的」：你書唸到哪去
快訊／百坪KTV酒店全面燃燒！　酒客聽「劈啪聲」驚恐逃生
萬里疑遭神秘宗教入侵！擺動物塑像及巨石舉行儀式　現場畫面曝
快訊／NBA中國21歲新星遭釋出！
快訊／韓執政黨魁韓東勳「宣布辭職」
快訊／日圓刷3周最甜！　10萬台幣多換3.4萬日圓
選罷法1分鐘送出　綠委氣炸拍桌喊「會議無效」
快訊／藍奪先機選罷法闖關！　僅1分鐘就出委、3分鐘散會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台北港氯乙烯外洩！士檢火速追出「印尼船」惹禍　重罰1300萬

獨攀八通關古道！男「摔30米深坡」滿臉血　勇消揹人爬坡摸黑救援

台鐵彰化站婦人帶小孩站軌道自拍！「林鐵歐巴桑」翻版　警在查了

萬里疑遭神秘宗教入侵！擺動物塑像及巨石舉行儀式　現場畫面曝

下半身陷泥淖！男幫友整理魚塭險丟命　消防鋪棧板搶救脫困

最新詐騙手法！男被要求LINE「螢幕共享」　慘噴13萬

女兒深夜未歸！父「信義區尋女」激動怒嗆男子：她未成年耶

快訊／嘉義市KTV酒店凌晨大火！　酒客聽聞「劈啪聲」驚恐逃生

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

開車撞館長林口健身房！　嫌犯家屬曝死訊隨即撤文

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

幫女友買小卡從北殺到高雄！　顯示售完→店員神助攻大反轉

傑克羅素狗生首次看獸醫　解鎖神秘站姿堅決不落地

台北港氯乙烯外洩！士檢火速追出「印尼船」惹禍　重罰1300萬

獨攀八通關古道！男「摔30米深坡」滿臉血　勇消揹人爬坡摸黑救援

台鐵彰化站婦人帶小孩站軌道自拍！「林鐵歐巴桑」翻版　警在查了

萬里疑遭神秘宗教入侵！擺動物塑像及巨石舉行儀式　現場畫面曝

下半身陷泥淖！男幫友整理魚塭險丟命　消防鋪棧板搶救脫困

最新詐騙手法！男被要求LINE「螢幕共享」　慘噴13萬

女兒深夜未歸！父「信義區尋女」激動怒嗆男子：她未成年耶

快訊／嘉義市KTV酒店凌晨大火！　酒客聽聞「劈啪聲」驚恐逃生

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

開車撞館長林口健身房！　嫌犯家屬曝死訊隨即撤文

轟「國民黨關起門自己玩」選罷法1分鐘出委　綠委：真的像共產黨

台北港氯乙烯外洩！士檢火速追出「印尼船」惹禍　重罰1300萬

陳傑憲5帥促刷爆　兆豐聯名卡日本簽帳金額年增346%

外媒爆蘋果iPhone 17 Air價格！犧牲規格、相機換取超薄外型

朴信惠與媽媽笑起來一模一樣　母女都是愛馬仕擁護者

「地表最強戰車」強在哪？專家曝功能：M1A2T可增敵軍登陸難度

深圳灣38歲女子墜亡告別式取消　民眾掛白布「真相何在？」

麥當勞APP最新限定優惠一次看！雞塊買1送1、勁辣香雞翅免費送

金融時報：共軍大規模部署卻未宣布演習　台美面臨挑戰

狗狗心臟病來襲！這些危險徵兆你注意到了嗎？

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

社會熱門新聞

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

曾開車衝撞館長健身房！賓士男驚傳過世

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

高雄少女走路上學遭性侵！他一、二審無罪

中壢民宅深夜大火！53警消衝現場灌救

台3線死亡瞬間曝！一家三口天人永隔只因想睡覺

開車撞館長林口健身房！　嫌犯家屬曝死訊隨即撤文

快訊／嘉市KTV酒店凌晨大火！酒客驚恐逃生

萬里疑遭神秘宗教入侵　擺動物塑像及巨石舉行儀式

仙人跳！少女釣純情男上摩鐵　主謀開口200萬

女保全社區巡邏　突墜16樓身亡

台中這條路行人庇護島遭撞16次！標誌歪腰50度

巴士運將吸喪屍煙彈肇事　交通局回應

父親凌晨信義區尋女　怒嗆男子：她未成年耶

更多熱門

相關新聞

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

真的好扯！台灣詐騙事件層出不窮，根據內政部警政署統計，警方11月詐騙案件受理數達到1.8萬多件，12月1月至12月15日平均每天都受理5至6百件，詐騙手法又以「假投資、真詐騙」最盛行且影響最大，每天至少造成上億元財損。

本周「台人又被騙26.7億元」！雙12金額最驚人

本周「台人又被騙26.7億元」！雙12金額最驚人

「朋友借錢」台東婦臨櫃匯15萬　行員報警攔阻

「朋友借錢」台東婦臨櫃匯15萬　行員報警攔阻

高雄少女走路上學遭性侵！他一、二審無罪

高雄少女走路上學遭性侵！他一、二審無罪

台人被騙246億！「網見1網站」嚇壞：陳梅慧擋到他們的利益

台人被騙246億！「網見1網站」嚇壞：陳梅慧擋到他們的利益

關鍵字：

詐騙借貸金融機構LINE警方

讀者迴響

熱門新聞

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

鄭文燦砸1.2億蓋「大違建」　張善政甩鍋前朝留爛攤

曾開車衝撞館長健身房！賓士男驚傳過世

晚安小雞坐牢10個月　手寫信曝近況

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

高雄少女走路上學遭性侵！他一、二審無罪

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面