最新詐騙手法！男被要求LINE「螢幕共享」　慘噴13萬

▲歹徒假冒金融機構，透過張貼借貸廣告吸引民眾以LINE聯繫。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖、文／CTWANT

近年來非法吸金及詐欺案件層出不窮，受害民眾不計其數，刑事局也提醒民眾近期出現一種新型詐騙模式，歹徒假冒金融機構，透過張貼借貸廣告吸引民眾以LINE聯繫，並以「核貸」或「驗證資金」為由，要求使用LINE的「螢幕共享」功能，進而盜走受害者的餘額。

刑事局指出，近期有民眾在申請信用貸款時，於臉書上看到銀行信貸廣告，留下電話號碼後遭詐騙。詐騙者透過LINE聯繫，聲稱需先匯款驗證資金，並要求民眾開啟LINE視訊通話分享手機畫面，進一步引導操作網路銀行進行轉帳。

警方進一步說明，詐騙集團會引導受害者登入網路銀行並輸入帳號密碼，透過螢幕共享即時掌握相關資訊，隨後利用這些資訊盜取存款。

刑事局提醒，民眾如有資金需求，應透過合法金融機構的正規管道申請，切勿輕信網路上的不明廣告。若在申貸過程中遇到要求進行LINE視訊並開啟螢幕共享的情況，應提高警覺，避免洩漏個人敏感資訊，以免成為詐騙受害者。

此外，刑事局也分享一個案例，一名張姓男子因急需資金，日前透過Facebook搜尋線上貸款資訊，發現一個號稱提供貸款服務的粉絲專頁，便主動私訊詢問相關事宜。

該粉絲專頁的「客服人員」要求張男提供身分證、銀行資料及貸款金額，並表示若到指定地點購買手機並辦理門號，便可享有優惠利率。張男聽信對方，按照指示提供資料後，至指定超商與對方見面。詐騙集團進一步要求他前往電信門市購買兩支手機及申辦門號，並將手機交付給對方。

數日後，張男透過LINE聯繫對方，卻發現對方不僅未匯入承諾的貸款金額，還完全失去聯繫。此時，張男才意識到自己遭到詐騙，不僅損失兩支手機及高額電信費用，總計超過新台幣13萬元，其提供的銀行帳戶更被詐騙集團利用為人頭帳戶，成為警示帳戶，後續處理相當麻煩。

警方指出，詐騙集團近年來利用各種手段進行網路貸款詐騙，通常會以吸引人的話術如「新辦手機可抵利息」、「月租費即貸款本金」等誘騙受害者。借款人誤以為可以減輕貸款負擔，卻不知個人重要資料已被用於非法行為，甚至導致個資外流或成為人頭帳戶。

常見詐騙手法還包括冒用知名銀行或金融機構名義設立假網頁，透過來路不明的貸款廣告引導受害者進入網站申請，並要求提供證件、帳戶資料或辦理手機門號等。一些詐騙話術則會聲稱需要帳戶內資金流動以提高信用額度，讓受害者誤信這是必要程序。

刑事警察局提醒，合法貸款程序一定會經過審核及核實，且不會要求提供存摺、密碼或辦理手機門號等敏感資料。民眾切勿輕信網路廣告或陌生訊息，並應提高警覺，保護個人財產與個資安全。如遇可疑情況，可立即撥打24小時「165反詐騙專線」進行諮詢，共同防範詐騙犯罪。

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