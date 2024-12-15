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冷氣團來襲！新北關懷街友與獨居長輩　夜訪贈禦寒物資

▲新北關懷街友與獨居長輩。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市府團隊夜訪街友，提供禦寒物資並勸導可入住中途之家或安心旅館避寒。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

冷氣團來襲，中央氣象署發布低溫特報，新北市啟動街友與獨居長輩低溫關懷行動，13日晚間由副秘書長張其強率領社會局、消防局、警察局、板橋區公所及夜訪志工隊和外展中心，前往板橋區介壽公園探視慰問街友，提供外套、毛帽、暖暖包及泡麵等禦寒物資，並勸導入住中途之家或安心旅館避寒。

新北市各級單位及各區公所於災害應變中心發布低溫特報後，隨即全面啟動低溫關懷行動，社會局、新北市街友外展服務中心、各區公所及夜訪志工隊等單位，將於低溫期間每日上街關懷街友，提供禦寒物資、生活必需品，主動協助安置。社會局並向街友說明街友外展中心皆備有冬季衣物、熱湯及熱食，並有洗澡空間供使用，提醒街友務必落實防寒保暖，平安度過寒冬。

▲新北關懷街友與獨居長輩。（圖／新北市社會局提供）

▲禦寒包內含外套、毛帽、圍巾、暖暖包及泡麵等物資。

另外，由於天氣這兩天會持續降溫，為關心獨居長輩居家生活安全，新北市府也動員各區公所、志工及里長等，主動以電話慰問或前往關懷獨居長輩，提供禦寒保健資訊，並提醒居家用電、用火及使用熱水器等安全，避免意外發生。而新北市三重紳士協會並將於14日晚間於光興市民活動中心舉辦關懷街友歲末惜福餐會，在活動現場發放生活物資包、紅包，提供餐食、熱水洗澡車和義剪義診等服務，讓街友能煥然一新，感受社會關懷的溫暖。

新北市社會局長李美珍表示，街友外展服務中心及各區志工隊已於冷氣團來襲前，提前提供街友禦寒物資並勸導安置，各區公所也透過電子看板、臉書等網路社群發送低溫關懷及防寒文宣。民眾如有發現街友，可撥打1999服務專線或02-2956-0095，通報新北市街友外展服務中心提供專人協助。

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