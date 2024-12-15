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新北市促參連續2年特優　執行成果亮眼獲中央肯定

▲新北市促參連續2年特優。（圖／新北市工務局提供）

▲新北市政府榮獲財政部促參考評「特優」殊榮，「龜吼漁港漁夫市集OT案」活絡區域特色經濟。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府繼2023年度獲得財政部促進民間參與公共建設考評全國唯一「特優」殊榮，今年再度贏得輝煌成績，勇奪第2座「特優」榮耀，促參執行成果備受矚目也獲得中央肯定。副市長陳純敬表示，侯市長為打造「安」、「居」、「樂」、「業」之城市願景，指示市府團隊積極推動促參案件，近3年成功簽約案件高達30案。

陳純敬說，例如「瑞芳區醫療長照設施大樓BOT+BTO案」開創以營運績效補貼方式完成簽約之先河，完善高齡照護、同時提升偏鄉醫療品質。「八里垃圾焚化廠ROT案」為全國率先以促參進行整改的焚化廠，且為避免影響垃圾收運，採用邊整改邊營運之模式，成為其他縣市相繼取經的案例；「市定古蹟台北放送局板橋放送所OT案」豐富市民藝文生活及「龜吼漁港漁夫市集OT案」活絡區域特色經濟，行銷北海岸農漁特產。

▲新北市促參連續2年特優。（圖／新北市工務局提供）

▲「八里垃圾焚化廠ROT案」為全國首例促參進行整改的焚化廠，成為其他縣市學習典範。

陳純敬指出，本次接受財政部考核的案件，履約中計70案，除了囊括衛生醫療、環境污染防治、商業、工業等類型外，其中過半數為運動設施及文教設施，足見市府靈活運用促參推廣全民運動之成果。如體育局在各區辦理大型國民運動中心OT案，並由教育局利用學校運動館及游泳池等運動設施辦理促參OT案，開放民眾使用，目前更規劃於板橋第二運動場現址興建「新北小巨蛋」，土地租金及營運權利金預估達25億元，預計於今年底重啟招商，希望運用公私協力方式，帶動全民運動風潮，打造新北市民的健康幸福城市。

新北市採購處說明，財政部在促參行政作為、招商成績及履約管理等方面都非常注重，市府能以積極辦理招商、落實履約管理、推動雙語化、性別平等、永續節能等亮點再度取得考核佳績，未來促參案件不分大小，市府將持續積極引進民間活力、效率及資源，共同興辦各類符合民眾需求的公共建設，提供市民最優質的公共服務。

▲新北市促參連續2年特優。（圖／新北市工務局提供）

▲「市定古蹟台北放送局板橋放送所OT案」豐富市民藝文生活，在財政部促參考評中榮獲「特優」殊榮。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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