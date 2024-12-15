明白天略回溫　周二晚冷空氣灌台「北部低溫探12度」

▲未來一周2波冷空氣南下影響，預估台北低溫14度，部分空曠地區再低1、2度。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣持續偏冷，中央氣象署指出，未來一周2波冷空氣南下，分別在周二晚間及周六南下影響，皆有機會達到大陸冷氣團的強度，預估台北低溫14度，北部局部近山區或沿海空曠地區再低1、2度，今晚到明天清晨有一波中層水氣移入，配合低溫條件，3千公尺以上高山不排除有零星降雪或出現霧淞。

氣象署預報員李名翔說，今天冷氣團影響到晚間，明天清晨各地仍偏冷，但白天起冷氣團減弱，氣溫略回升，持續到周二。明天因南方雲系北移，北部白天氣溫比今天略微回升，但中南部雲量較今天多，高溫略降1、2度。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他指出，明天迎風面基隆北海岸、東半部及北部山區有零星降雨，南部平地及中部山區也有零星降雨，但雨勢都不大。周二晚間新一波冷空氣南下，強度介於東北季風至大陸冷氣團之間，影響到周三、周四，這段時間基隆北海岸、東北部、東部及大台北山區都有短暫雨的發生機率，其他地區多雲到晴。

周五冷氣團減弱，各地氣溫回升，但李名翔表示，周六另一波冷空氣南下，影響到下周一，由於水氣較多，降雨範圍擴及桃園以北、東半部、北部山區都有短暫雨，雨勢也略大。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫部分，李名翔說，周二晚間冷空氣南下，預估台北低溫14度，北部局部近山區或沿海空曠地區更低，低溫下探12度左右，中南部雖然比較晴朗，但受輻射冷卻影響，易出現12度的低溫，且日夜溫差大，早出晚歸注意保暖。

他說，周六另一波冷空氣南下影響，目前預報強度預估也是介於東北季風至大陸冷氣團的等級，台北低溫預測14度左右，但預報時間較久，仍有不確定性，溫度降幅還有變動，氣象署將持續觀察。

李名翔提到，今晚到明天一波中層水氣南移，配合低溫條件，3000公尺以上高山不排除有零星降雪的機率，出現霧淞或結冰、結霜的機率也高，注意高山路面結冰現象，行車要多加注意安全。