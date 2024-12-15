高雄男頂11度爬八仙山昏倒亡！初判心因性休克...有心血管疾病史

▲高雄一名周男昨日到台中八仙山爬山，結果在途中昏倒死亡。（圖／記者李陳信得翻攝）



記者許權毅／台中報導

高雄一名周男昨日跟隨15人登山團至台中八仙山，結果在步道5k處突然倒地身亡。檢警今日在崇德殯儀館對周男遺體進行相驗，初判為心因性休克，周男有心血管相關疾病史，家屬針對相驗結果並無異議，已開立相驗屍體證明書。

實際查詢中央氣象署昨日觀測資料，距離八仙山最近位置的觀測站為中坑，昨日事發當下14時左右氣溫僅11.2度，昨晚19時氣溫下降至最低點6度左右，體感氣溫更往下降1至2度。

台中市消防局昨日13時57分接獲報案，稱和平區谷關七雄之一的八仙山有民眾昏迷倒地，立即派遣和平分隊、谷關分隊出動3車8人，以及中華民國山難救助協會台中辦事處3人，共計11人整裝完畢後出勤，由和平分隊小隊長蔡理盟率隊前往。

現場同行登山團人員說，周男在爬山途中昏倒，有聽到呼救的山友為護理背景，趕緊上前施作CPR，並替周男蓋上鋁箔救生毯防止失溫，不過周男經初步搶救，仍無恢復生命跡象。

搜救人員在昨晚19時抵達現場，發現患者無呼吸心跳，給予急救處置，周男仍不幸死亡。後續由搜救人員將遺體搬運至裡冷林道25.5K，再由車輛載運至裡冷橋。和平警分局說，家屬聯繫之禮儀社，與救護車在裡冷橋交接，周男遺體送至台中崇德殯儀館暫存。