台南耶誕跨年第2場親子活動麻豆總爺登場　黃偉哲伴6千民眾同樂

▲台南耶誕跨年系列第二場親子活動，15日下午在麻豆總爺藝文中心登場，吸引逾6000人次民眾參與「親子午野餐」，市長黃偉哲到場發糖果提前歡度耶誕。（圖／記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

台南耶誕跨年系列第二場親子活動，15日下午在麻豆總爺藝文中心登場，吸引逾6000人次民眾參與「親子午野餐」，台南市長黃偉哲特別到場發糖果與大家提前歡度耶誕。

黃偉哲表示，自他上任以後，市府改變過去只在單一地點舉辦一場跨年演場會的方式，改以於多個區域，舉辦多場耶誕跨年活動，目的是在區域平衡且吸引不同年齡層一起同樂。舉辦親子活動，不僅讓家長和孩童擁有美好的親子時光，也讓許多大小朋友在假日得以出門跑跳、活動筋骨。期盼未來再多舉辦這類型的活動，讓市民的假日時光更精彩。

黃偉哲指出，近幾來台南耶誕跨年系列活動深受肯定，除了演唱會邀請高人氣卡司參與演出，親子活動更是不馬虎，邀請國內知名的親子劇團、知名街頭藝人帶來寓教於樂且多元的互動表演，讓參與者感受到「台南沒有最好，只有更好」！

今天的現場活動，除了有隨意變換形狀的泡泡派對、歌舞劇「小獅王過聖誕」，台上台下互動熱烈、嗨翻全場；巴奇先生的演奏世界則用鍋碗瓢盆敲打出美妙的節奏。多元的親子節目吸引數千名民眾到場同樂。

此外，現場還有闖關遊戲及寵物認養攤位，藉由可愛的幼犬，鼓勵參與活動的家庭認養，更讓小朋友從小就體認動物保護的重要性。包括市議員尤榮智、陳秋宏等也到場與民眾同樂。

台南市新聞及國際關係處指出，今年耶誕跨年系列活動很精采，且CP值冠全台，有3場親子及3場演唱會。繼14日南科考古館廣場以及15日總爺親子活動外，第三場親子場活動將在12月22日在新營區民治市政中心南瀛堂前廣場登場，這場「南瀛耶誕童樂會」，將為大家邀請到豆子劇團演出「聖誕麋鹿出任務」、「小丑呀咪」可愛有趣的造型氣球秀、楊元慶溜溜球秀、吳虹儒魔幻手繪Tiffany及過關即可拿禮物的闖關活動，還有城市美食市集，很適合全家一起來。





耶誕跨年系列活動的3場大型演唱會也即將登場，分別是12月21日在市府西側廣場舉辦「搖滾耶誕演唱會」，12月28日新營區南瀛綠都心公園「南瀛草地音樂會」及12月31日永華市政中心西側廣場「台南好Young」跨年晚會，卡司陣容堅強，請大家拭目以待。



新聞處提醒，來台南跨年除了能體驗府城風華，品嘗小吃，逛逛熱門景點及商圈更是規劃台南之旅必要的口袋名單。其中，「2024台南購物節」已開跑，活動將持續至明年2月，只要50元就能抽百萬名車、鑽戒等好禮，用Line帳號就可以綁定手機載具，不限發票、收據都可以參加抽獎，還可以幫家人一起登錄，歡迎大家提早規劃台南之旅，來台南跨年、旅遊並享受購物樂趣。





★「2025台南好young」耶誕跨年系列活動



12／21搖滾耶誕演唱會18:00-22:00（暫定） 永華市政中心西側廣場

◎W0lf(S) 五堅情(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)、麋先生MIXER、美秀集團、大支、艾薇、陳華、張庭瑚、Bettii杯緹。

◎主持人：吳建恆、籃籃。



12／22南瀛耶誕童樂會13:00-16:30（暫定） 民治市政中心南瀛堂廣場

◎豆子劇團(聖誕麋鹿出任務)、小丑呀咪、楊元慶溜溜球秀、吳虹儒魔幻手繪Tiffany、闖關活動及限量羊毛氈皂手作體驗。



12／28南瀛草地音樂會18:00-21:30（暫定） 新營南瀛綠都心公園

◎八三夭、高爾宣OSN、陳忻玥、王ADEN、PIZZALI、張秀卿、ELL&s、Sam Lin林中宣、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋。

◎主持人：徐凱希、陳彥嘉。



12／31「台南好Young」跨年晚會18:00-00:30（暫定） 永華市政中心西側廣場

◎李俊昊Lee Junho、動力火車、玖壹壹、@onefive、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩SHOU、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、林美秀、康康、蔡黃汝、REAL阿沁、紫月光、張羽靚。

◎主持人：吳建恆、徐凱希。



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