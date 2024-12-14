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稱幼女遭性侵被吃案！台南夫妻竊取影片PO網　幼兒園家長怒提告

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南鄭姓夫妻指控家中孩子在幼兒園遭性侵，不滿調查結果，不僅PO指控教育局吃案，還多次至辦公處所咆哮辱罵。而鄭姓夫妻偷竊南市教育局監視影片、惡意剪輯幼童與教保員互動行為片段、添加煽惑文字，並透過社群平台散播不實影片，以聳動文字，如「台版N號房」等為標題引起網友注意，今(14)日，被網紅誣蔑的幼兒園家長，聯合對該網紅提出告訴，並要求一週內下架影片。

聲明指出，鄭姓夫妻於2024年11月16日在經營的網路平台上，以不詳方式取得幼童於幼兒園內與教保員互動後，未經幼童法定代理人同意，即逕自剪輯蔡姓等七名幼童與教保員互動，該影片雖經模糊化處理，但身形、穿著等特徵，均已足資識別各該幼童，而該影片經鄭姓夫妻置放在網路供不特定人閱覽，並恣意傳送於各大社群或媒體平台散布，以圖其等個人私利，此舉顯已侵害幼童人格法益，且事後經部分法定代理人要求下架影片，竟遭鄭姓夫妻以言語或文字辱罵、詆毀，就此部分除已提出違反個人資料保護法、加重誹謗等刑事訴追外，亦請鄭姓夫妻於一週內下架影片，免再生訟累。

▲對於台南鄭姓民眾多次至台南市教育局辦公處所之觸法脫序行為，教育局決定公開該民眾各種脫序行為，還原情境以正視聽，並依法提告。（圖／台南市教育局提供，下同）

▲對於台南鄭姓民眾多次至台南市教育局辦公處所之觸法脫序行為，教育局決定公開該民眾各種脫序行為，還原情境以正視聽，並依法提告。（圖／台南市教育局提供，下同）

聲明表示，影片中，鄭姓妻未經幼童母親陳姓女士同意竊錄非公開談話內容，而該談話內容是陳姓女士在尚未查閱完整影片前，因相信並同情鄭姓夫妻片面所陳述虐童情節，並擔憂自身幼童可能遭受不當管教，方在鄭姓妻之誘導下所為之陳述，經陳姓女士確認其子並無遭受不當管教之對待後，鄭姓夫妻無故將竊錄錄音剪輯片段，並添加煽惑性文字作為影片背景說明，且公布陳姓女士聲紋之個人特徵，此舉顯難謂適法。

此外，在影片畫面中從未見鄭姓夫妻的小孩出現於影片中，卻於影片中加註「我女兒被園長性侵拍照」之顯著文字，無疑將使閱聽者誤會影片中幼童即是遭園長性侵或教保員不當管教的幼童，鄭姓夫妻以此呈現方式，顯然有混淆視聽之虞。

▲對於台南鄭姓民眾多次至台南市教育局辦公處所之觸法脫序行為，教育局決定公開該民眾各種脫序行為，還原情境以正視聽，並依法提告。（圖／台南市教育局提供，下同）

再者，於影片畫面中鄭姓夫妻將教保員與幼童日常互動，擷取片面動作，以其主觀之意思擅加解釋，經七位幼童法定代理人檢視完整影片或聽取幼兒園之說明後，尚能理解前因後果及教保員動作狀態，且部分幼童因自身行為較易躁動或情緒失控，導致自己或他人處於危險情境，教保員得採取必要之措施，以制止、排除或預防危害，過程中非屬故意造成之傷害業已經懲處在案，園方為顯改善誠意，仍同步重新自主通報教育局調查，此部分尚待調查結果出爐，但鄭姓夫妻在不明各該幼童之身心狀況，徒憑己意揣摩、擅斷，迫使家長必須在本聲明稿中陳明自身幼童之身心狀況，實屬無奈。

七名幼童法定代理人身為父母，均與鄭姓夫妻一樣希望孩子平安快樂成長，因此關於鄭姓夫妻之幼童是否遭受性侵或不當管教，既然已循行政及司法調查中，即應在體制內積極捍衛權益、理性溝通，而非不斷將其餘同班幼童或家長作為影片題材，在未經各該法定代理人之同意下，擅自剪輯並添加煽惑之文字，而使其餘幼童或家長成為鄭姓夫妻作為媒體公審之素材，以圖其等私利或網路聲量。此外，亦請行政及司法單位勿枉勿縱，本於證據認定事實，「我們不希望任何一個孩子受到不當的對待和傷害，但也不希望承辦本案之公務員、園長或教保員因媒體或不當之壓力，蒙受不白之冤而對幼教工作失去熱情，甚或黯然離職」。

南市教育局對該網紅已提出告訴，市長黃偉哲除了貼文強調兒虐零容忍的態度，也全力捍衛同仁尊嚴，不容網紅脫序行為踐踏抹黑公務員。

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