台南做工行善團愛心修繕　助弱勢擁愛展希望

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工，15日 持續進行大內區及關廟區的修繕工程，讓市民能擁愛展希望。（圖／記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

為了落實黃偉哲市長「希望家園」的願景，台南市勞工局「做工行善團」修繕志工，貢獻專長致力推動公益，幫助弱勢改善居住環境，於12/11獲頒國家發展委員會第7屆「政府服務獎」。

歲末將近，持續用實際行動展現大愛與關懷，15日 持續進行大內區及關廟區的修繕工程，讓市民能擁愛展希望。

大內區56歲獨居李先生為低收入戶，原以工地打零工維生，收入不穩定，112年3月因突然昏倒，被CPR搶救回來，因傷及腦部目前臥床需人照料，領有身心障礙證明，每個月需固定至醫院回診及復健醫療，以鼻胃管方式餵食營養品，醫療及房租、生活等花費僅靠低收身障生活津貼及愛心人士捐助維持開銷。為節省支出，李先生已出嫁的的姐姐及照顧的友人討論過後，決定遷回戶籍地老宅居住。

位於大內區老宅的房屋因久未居住及整理，牆壁及地板龜裂，門窗破損嚴重，如今要再兼具輪椅出入的無障礙空間的改建，修繕經費龐大，勞工局「做工行善團」接獲通報到案家評估後，11/28先由泥水工會進行破舊屋頂、門框、隔間牆拆除清運施工；接著由電氣工會志工進行浴室及室內配線配管作業、木工業職業工會架設木作門框；電子機械加工職業工會搭鐵厝；泥水工會12/8進行浴室、屋內牆壁及屋角泥作補修施工，12/15再接力進行地坪施作。

居住於關廟區的獨居吳女士，以領取中低收入老人生活津貼維生，居住的房子無水可用，都接雨水使用，下大雨時，屋後會有水灌入，甚至夾帶泥沙，屋內床舖需用磚塊墊高以免浸水，因自身經濟不佳無力自行修復房屋，經由做工行善團場勘評估後，隨即展開各工會修繕接力。泥水工會完成了拆除及清運作業，電子加工職業工會亦完成搭建鐵皮屋頂，鋁製品工會志工安裝新的鋁門窗。12月15日電氣工會為吳女士更換電燈及安裝電燈開關。

勞工局王鑫基局長表示，做工行善團接獲通報有需要修繕的弱勢勞工時，紛紛排除萬難，能修的、能幫上忙的，都義不容辭，利用工作之餘的時間，先進行多次場勘，大家再協調討論安排工程順利完成每一戶的修繕任務，讓弱勢勞工盡速安心安家。