台南水道博物館聖誕巧思　帶一個縮小版水道多肉組盆回家

▲迷你水道聖誕盆栽圍限時限額體驗活動，活動時間為12月21日周六、22日周日，兩日均有上下午各一場次，歡迎民眾報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上水道博物館的建築之美，一直被人稱道，而自日治時期留下的快濾池現為多肉植物區，特殊的類沙漠景觀也是遊客們喜愛的亮點，今年水道博物館與創意手做業者合作，把水道縮小並保留特色，運用多肉植物及簡單彩繪方式，組合出水道聖誕節盆栽，不僅外型可愛別緻，點燈之後還有濃濃的聖誕氛圍感。

挺過炎熱的夏季，秋冬是水道博物館最舒適的造訪季節，加上總是陽光普照的天氣加持，任一處都是美景，博物館的人潮也明顯回流，今年雙十節雖然沒有連假，周末兩日仍吸引了7000多參訪人次入園。

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把握天時地利，趁著廣受民眾喜愛的聖誕節即將來臨，博物館與創意手做業者麒麟貓工作室一起發揮創意，將水道博物館的西式建築造型、紅磚外觀與快濾池多肉區縮小，組合成「迷你水道聖誕盆栽」，並開放民眾一起報名手做體驗，讓大家把水道之美與聖誕節一起帶回家。

文化局長謝仕淵指出，今年水道博物館以動手做的方式，讓聖誕節與禮物的概念更具體化，在動手做之前也可以先逛一圈園區，對園區多一點認識，做出來的聖誕盆栽也會更具有故事性。

館方表示，本次合作的業者麒麟貓工作室特意觀察水道的建築，並準備了多種盆栽造型，不只有建築，還有煙囪，也有整體造景式的造型可以選擇，並且帶大家上色、植物組裝、安裝擺飾等，每個步驟都簡單又有趣，完成後成就感滿溢，還可以點燈，增添節日氛圍。

迷你水道聖誕盆栽圍限時限額體驗活動，活動時間為12月21日周六、22日周日，兩日均有上下午各一場次，民眾可以事先上「水道博物館臉書粉絲專頁」或「麒麟貓工作室臉書粉絲專頁」預約報名，早鳥報名還有水道博物館入園免門票優惠，詳細資訊也可上粉絲專頁查看。