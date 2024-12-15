　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南水道博物館聖誕巧思　帶一個縮小版水道多肉組盆回家

▲迷你水道聖誕盆栽圍限時限額體驗活動，活動時間為12月21日周六、22日周日，兩日均有上下午各一場次，歡迎民眾報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲迷你水道聖誕盆栽圍限時限額體驗活動，活動時間為12月21日周六、22日周日，兩日均有上下午各一場次，歡迎民眾報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上水道博物館的建築之美，一直被人稱道，而自日治時期留下的快濾池現為多肉植物區，特殊的類沙漠景觀也是遊客們喜愛的亮點，今年水道博物館與創意手做業者合作，把水道縮小並保留特色，運用多肉植物及簡單彩繪方式，組合出水道聖誕節盆栽，不僅外型可愛別緻，點燈之後還有濃濃的聖誕氛圍感。

挺過炎熱的夏季，秋冬是水道博物館最舒適的造訪季節，加上總是陽光普照的天氣加持，任一處都是美景，博物館的人潮也明顯回流，今年雙十節雖然沒有連假，周末兩日仍吸引了7000多參訪人次入園。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲迷你水道聖誕盆栽圍限時限額體驗活動，活動時間為12月21日周六、22日周日，兩日均有上下午各一場次，歡迎民眾報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

把握天時地利，趁著廣受民眾喜愛的聖誕節即將來臨，博物館與創意手做業者麒麟貓工作室一起發揮創意，將水道博物館的西式建築造型、紅磚外觀與快濾池多肉區縮小，組合成「迷你水道聖誕盆栽」，並開放民眾一起報名手做體驗，讓大家把水道之美與聖誕節一起帶回家。

文化局長謝仕淵指出，今年水道博物館以動手做的方式，讓聖誕節與禮物的概念更具體化，在動手做之前也可以先逛一圈園區，對園區多一點認識，做出來的聖誕盆栽也會更具有故事性。

館方表示，本次合作的業者麒麟貓工作室特意觀察水道的建築，並準備了多種盆栽造型，不只有建築，還有煙囪，也有整體造景式的造型可以選擇，並且帶大家上色、植物組裝、安裝擺飾等，每個步驟都簡單又有趣，完成後成就感滿溢，還可以點燈，增添節日氛圍。

▲迷你水道聖誕盆栽圍限時限額體驗活動，活動時間為12月21日周六、22日周日，兩日均有上下午各一場次，歡迎民眾報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

迷你水道聖誕盆栽圍限時限額體驗活動，活動時間為12月21日周六、22日周日，兩日均有上下午各一場次，民眾可以事先上「水道博物館臉書粉絲專頁」或「麒麟貓工作室臉書粉絲專頁」預約報名，早鳥報名還有水道博物館入園免門票優惠，詳細資訊也可上粉絲專頁查看。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
鮮奶到校像「防空警報」活動都中斷！　師生崩潰：不想喝了
不願輪流當社區管委　物管老闆曝常見解方「多繳管理費」
台北馬拉松不只遇寒流！醫示警「1風險」：連吸80小時高度空污
台灣尪生死不明！陸女在澳洲遭棄屍　警公布畫面
琵琶女神控性騷！　多米多羅判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周二起2波冷空氣接力　中部以北、宜花低溫跌破10度

台南水道博物館聖誕巧思　帶一個縮小版水道多肉組盆回家

鮮奶沒到期就酸掉！她崩潰求解　網推測原因：別放冰箱1位置

鮮奶到校像「防空警報」活動都中斷　師生崩潰喊：不想喝了

電影票激省50元！「超不起眼店家」驚呆她　網推：住宿餐券也便宜

台藝大琵琶女神控性騷！判決出爐　多米多羅轟：台灣司法真可悲

蘋菓西打回來了！「這2款包裝」率先回歸　可望逐步重返榮耀

明日回溫！2波變天北東轉陰雨　專家：北部長時間偏冷

主管詐領差費遭判刑「嗆要蒐證告發下屬」　台鐵降調拔官

宜蘭線西正線今晨切換軌道　台鐵：東正線趕明年汛期前完成

1歲而哭到一半突噤聲變色　他嚇到：孩子面前再也不滑手機

《拳上2024》賽前遊戲賽　蹦闆吞敗臉書改「統神的狗」

中年了還在抓老公外遇　長輩無情開噴：實在蠢

阿里山林鐵列車長鳴笛喊靠邊　女遊客遭撞倒地...瞬間畫面曝

爸教召2天！女兒對照片哭　媽聽找爸聲笑：鄰居會誤會

高中舞蹈班運動會進場超狂　舞步整齊還走位！全場嗨翻

楊謹華慶生合體謝盈萱重現〈音浪〉　楊祐寧定竿搶鏡…柯佳嬿也來了！

智利規模6.4地震！　全國一半地區狂晃45秒

羅PD愛上鐵板燒「炒蝦全亞洲最好吃」　金大明拍《機醫》時偷飛台灣：太想念

典典寶寶「把劉亮佐趕出家門」　趙小僑曝他走心「珍惜被偏愛」

周二起2波冷空氣接力　中部以北、宜花低溫跌破10度

台南水道博物館聖誕巧思　帶一個縮小版水道多肉組盆回家

鮮奶沒到期就酸掉！她崩潰求解　網推測原因：別放冰箱1位置

鮮奶到校像「防空警報」活動都中斷　師生崩潰喊：不想喝了

電影票激省50元！「超不起眼店家」驚呆她　網推：住宿餐券也便宜

台藝大琵琶女神控性騷！判決出爐　多米多羅轟：台灣司法真可悲

蘋菓西打回來了！「這2款包裝」率先回歸　可望逐步重返榮耀

明日回溫！2波變天北東轉陰雨　專家：北部長時間偏冷

主管詐領差費遭判刑「嗆要蒐證告發下屬」　台鐵降調拔官

宜蘭線西正線今晨切換軌道　台鐵：東正線趕明年汛期前完成

藍強推3法案致綠白合？　李彥秀：民進黨只是想要裂解在野力量

字母哥準大三元領軍　公鹿勇闖NBA盃冠軍賽

深田詠美「最高月收」數字驚人！　自爆私密8件事…連番號都說了

驚險瞬間！屏東20歲男疲勞駕駛　猛撞路旁6車嚇壞路人

貸款緊箍咒！收租型商辦買氣墜　業者曝：利率飆破3%

尹錫悅彈劾通過「下個輪到總理」？　在野黨魁李在明回應了

饒舌歌手反擊道奇工具人嘲諷　暗批大谷薪資不及索托有原因

100m外有斑馬線...台中婦橫越6車道遭機車撞飛！倒楣騎士也摔傷

周二起2波冷空氣接力　中部以北、宜花低溫跌破10度

台北馬拉松不只遇寒流！醫示警「1風險」：連吸80小時高度空污

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

生活熱門新聞

周日冷氣團發威　1縣市「體感溫度剩2度」

史上最早寒假！5所大學12／23開始放假　總共放58天

勞動部發錢了！符合條件每月發5000元

快訊／今晨7.9℃「明雨區跨大」　恐3波冷氣團接力

境外空污來襲7縣市亮紅燈　毒物專家：大量吸入誘發猝死、中風

被達美樂切割！館長「極限開箱」：歡迎抵制

周杰倫宣布繼續唱！時間地點票價全曝光

2025年「4生肖」財運爆棚！牛工作遇貴人、雞把握賺錢機會

領完年終！　5星座適合換工作

快訊／10縣市低溫特報！急凍跌破10度

外婆「逆齡」被當嫩嬰媽！　網看照片突破盲點

今晚明晨最冷「低溫剩9度」　冷空氣三連擊「下周還會更強」

模範人夫「砸百萬包養茶妹」！同遊歐洲看極光

手機接飯店USB孔「跳出超毛通知」　解釋曝

更多熱門

相關新聞

2025台南耶誕跨年首站南科啟航童趣嘉年華

2025台南耶誕跨年首站南科啟航童趣嘉年華

每年12月是台南的耶誕跨年月，各界引頸企盼的「2025台南耶誕跨年系列活動」，首場活動「南科童趣嘉年華」14日在新市區南科考古館廣場展開，活動尚未開始，現場就聚集許多民眾大排長龍準備入場，主辦單位估計，約有五千人次民眾到場參加。

翁抓魚跌排水溝　仰躺「頭泡水中」溺亡

翁抓魚跌排水溝　仰躺「頭泡水中」溺亡

奇美聖誕週末登場大小朋友齊聚華麗盛宴

奇美聖誕週末登場大小朋友齊聚華麗盛宴

台南夫妻稱幼女遭性侵竊取影片PO網　幼兒園家長怒提告

台南夫妻稱幼女遭性侵竊取影片PO網　幼兒園家長怒提告

台南善化圖書館攜手南消四大辦消防小英雄

台南善化圖書館攜手南消四大辦消防小英雄

關鍵字：

台南水道博物館聖誕多肉組盆

讀者迴響

熱門新聞

周日冷氣團發威　1縣市「體感溫度剩2度」

大腸癌3期還轉移！工程師認了「愛吃2種肉」

即／MANGO創辦人墜谷亡　兒子當場目睹

史上最早寒假！5所大學12／23開始放假　總共放58天

台3線死亡瞬間曝！一家三口天人永隔只因想睡覺

「最危險排便」情況　醫：死亡、罹癌風險增

女同事聚餐醉倒！色男路邊性侵得逞

勞動部發錢了！符合條件每月發5000元

陸女移民遭棄屍　老公「來自台灣」已失蹤

台南夫妻稱幼女遭性侵竊取影片PO網　幼兒園家長怒提告

快訊／今晨7.9℃「明雨區跨大」　恐3波冷氣團接力

雙胞胎去世！她分飾2角　瞞住全家

保溫杯品牌Stanley緊急召回260萬支產品！

境外空污來襲7縣市亮紅燈　毒物專家：大量吸入誘發猝死、中風

新北市「最有錢神明」！媽祖擁21億土地

更多

最夯影音

更多

1歲而哭到一半突噤聲變色　他嚇到：孩子面前再也不滑手機

《拳上2024》賽前遊戲賽　蹦闆吞敗臉書改「統神的狗」

中年了還在抓老公外遇　長輩無情開噴：實在蠢

阿里山林鐵列車長鳴笛喊靠邊　女遊客遭撞倒地...瞬間畫面曝

爸教召2天！女兒對照片哭　媽聽找爸聲笑：鄰居會誤會

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面