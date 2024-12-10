遭逆向車撞！雲林女議員傷勢曝「左眼恐失明」　吐心聲：無法接受

▲雲林縣議員陳芳盈車禍重傷，左眼恐失明。（圖／翻攝陳芳盈臉書）

記者劉人豪／雲林報導

雲林縣斗六市中興路11月24日晚間發生一起嚴重車禍，當時雲林縣議員陳芳盈及其陳姓助理騎著機車經過該處路段，遭一名蕭姓男子駕車逆向撞上，導致2人重傷送醫。助理代筆9日在陳芳盈臉書說明傷勢，稱左眼受到重創，可能會永遠失去視力，沒有辦法面對可能失去一隻眼睛的自己，「我永遠都沒有辦法接受吧」。

陳芳盈在臉書發文指出，本來想安排10日出院回雲林，結果8日忽然頭暈的症狀變得很嚴重，不管坐著還是躺著都覺得天旋地轉，暈到連親人朋友站在我的前面，也喊不出人名。醫生說，這樣的狀況還不能出院，至於要住到什麼時候，醫生也沒有明確的答案，只說這樣的狀況，可能會持續三個月甚至更久。

▲陳芳盈遭逆向汽車撞飛。（圖／記者王悉宇翻攝）

陳芳盈說，還需要一點時間復原身體，暫時沒有辦法回到雲林。但其實不只是身體，左眼受到重創，可能會永遠失去視力，「我還沒有辦法接受，或者正確的說，我永遠都沒有辦法接受吧」，到現在也都不敢照鏡子，「我還沒有辦法面對，可能失去一隻眼睛的自己。」

陳芳盈表示，曾在心中咒罵那個逆向肇事的駕駛，「雖然我知道，這也改變不了什麼。」也懷疑老天為什麼這麼不公平，「在我年幼時帶走了我的父母，現在又拿走了我的一隻眼睛。我沒有大家想像的堅強，我承認，現在我的，很脆弱。」但想告訴大家，還需要一點時間堅強。但一定會比以前更堅強。請大家再給她一點時間，療養身體、調適心情。