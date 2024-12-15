台藝大琵琶女神控性騷！判決出爐　多米多羅轟：台灣司法真可悲

▲台藝大琵琶女神李雨禧控網紅多米多羅（右）性騷。（圖／翻攝YouTube多米多羅Domidolo）

圖、文／CTWANT

去年台灣吹起MeToo風暴，不少女性控自己曾被性騷。而台藝大琵琶女神李雨禧指控旅日網紅多米多羅性騷，當時風向一面倒向男方，不過如今多米多羅說，他被判要賠10萬元，「打官司的這2年，我只覺得台灣司法真的可悲。」

多米多羅在14日中的影片說，2年前他被李雨禧誣賴性騷擾，之後跑來告他，告不了刑事轉告民事，要他賠12萬，最後法官判他要賠10萬，他本來以為那種垃圾證據要怎告，看來他太天真了，「打官司的這2年，我只覺得台灣司法真的可悲。」

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多米多羅指出，對於有無性騷擾，他2年前就解釋很清楚，但法官的判斷跟大眾完全不一樣，他不想再澄清，也有判決書了，當時他跟李雨禧合作「痴女企劃」，對方借住他家，到浴室泡澡，把浴室弄得嗶嗶叫，他說，他會衝進去洗鴛鴦浴，法官認他有言語性騷。

多米多羅指出，2年前那影片，所有人都說是女方「帶球撞人」，法官卻判他主動接近女方胸部，還說他有搭女方的肩，不過影片根本沒畫面，這讓他懷疑人生，法官看世界的方式真的跟大家不同。

▲多米多羅和李雨禧拍片。（圖／翻攝YouTube多米多羅Domidolo）

多米多羅表示，他也曾告女方妨礙名譽，一位年紀大的刑事檢察官看影片，判他有靠近女方，檢察官說，「哎呀女生說有就是有啦」，他從來沒聽過這麼尊重女性的言論，「難道女生說我是邪惡的卡車，我就是狂派變形金剛嗎」，他沒想到台灣的法官跟檢察官都這麼「摳憐」（可憐）。

多米多羅說，他會繼續上訴，但律師費很貴，希望大家能贊助他。影片一出，不少網友捐錢，金額從30到3000元，並鼓勵他加油。

回顧案情始末，李雨禧在去年6月的MeToo風潮中，發長文控多米多羅言語性騷，還不當肢體碰觸，讓她壓力很大。多米多羅回應，痴女企劃是女方提的，穿比較露的衣服是想增加流量，同住時都是分房睡，願意為言語輕浮部分道歉，但對方不斷主動靠近，他反而想迴避，而李生活習慣很糟，事後她想多住幾晚他也拒絕，也幫她找飯店，絕對沒越界。

雖然李雨禧有貼出對話紀錄，但大家也認為，多米多羅沒不軌意圖，抓包女方再影片下方留言，「你不喜歡我的ㄋㄟㄋㄟ嗎」、「助理問我有沒有被騷擾，我說沒有沒有，阿米是正人君子」，李發完MeToo文卻刪這兩則留言，風向才一面倒。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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