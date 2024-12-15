川普又贏了！控告ABC誹謗　獲得「4.8億」天價和解金

▲川普一起誹謗案件獲得天價和解金。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統當選人川普與ABC News針對誹謗案達成和解。該媒體將支付1500萬美元（約新台幣4.8億元）賠償金，並且另外替川普支付100萬美元法律費用。

ABC News於14日同意，將以慈善捐款形式，支付1500萬美元和解金，捐給川普設立、或者為川普設立的「總統基金會和博物館」，也同意支付川普的100萬美元法律費用，並在引發爭議的報導下方發布聲明，對於明星主播史蒂芬諾伯羅斯（George Stephanopoulos）的錯誤言論表達遺憾。

今年3月10日，史蒂芬諾伯羅斯質疑南卡州女議員梅斯（Nancy Mace）對於川普的支持，他錯誤宣稱川普被「法官和2個獨立陪審團判定對性侵罪（rape）負有責任」，整段採訪中一共重複多達10次。

但事實上，2023年一起民事案件的陪審團裁定，川普1996年對專欄作家卡羅爾（E Jean Carroll）進行「性虐待」（sexual abuse）。法官卡普蘭（Judge Lewis Kaplan）指出，紐約州刑法對於性侵的定義，比現代常見說法、字典及其他地方的刑事法規都更狹隘，因此根據該州法律，卡羅爾無法證明川普「性侵」自己。

不過，在法官卡普蘭主持的另一起案件之中，陪審團命令川普向卡羅爾支付8330萬美元，補償對她發表的誹謗性說法。

除了上述2案，川普也控告CBS在採訪賀錦麗時犯下「欺騙行為」。此前，川普被CNN比喻成希特勒，因此提出誹謗訴訟，但在2023年被法官駁回。他對紐約時報、華盛頓郵報提出的訴訟也被駁回。