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台灣尪生死不明！陸女移民在澳洲遭棄屍　警公布畫面急尋線索

▲▼陸女移民遭棄屍雪梨機場外　老公「來自台灣」下落不明。（圖／翻攝澳洲警方）

▲陸女移民遭棄屍雪梨機場外　老公「來自台灣」下落不明。（圖／翻攝澳洲警方）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲雪梨機場附近的公園9日發現中國大陸女移民李卓君（Zhuojun Li）遺體，她的老公陳嘉保（Jai-Bao Chen）來自台灣，目前生死不明。據信兩人早在11月下旬就失蹤，如今當地警方不排除有第三人涉案，公布可疑車輛監視器畫面尋找線索，並在今（15）重啟緊急搜索作業，徵求任何有關陳嘉保下落的資訊。

▲▼ 中國大陸移民李卓君（Zhuojun Li）在澳洲遭棄屍，她的老公陳嘉保（Jai-Bao Chen）來自台灣，目前生死不明。（圖／翻攝自澳洲警方）

▲澳洲警方公布監視器畫面尋找銀色豐田Avensis轎車相關線索，這輛車可能被用於運送李卓君屍體。（圖／翻攝自澳洲警方）

9News、雪梨晨驅報等報導，李卓君與陳嘉保同為33歲，住在雪梨西南部班克斯鎮（Bankstown）的格里納克（Greenacre），兩人在雪梨郊區租屋生活。陳嘉保（英文名Rex）來自台灣，李卓君則是在20年前跟著父母一同移民澳洲，但兩人自從11月以來便失蹤，就在本月早些時候，李卓君母親無法聯繫上女兒，向警方通報失蹤。

到了12月9日，李卓君遺體在約瑟夫班克斯爵士公園（Sir Joseph Banks Park）被路人發現，遺體塞入塑膠袋中，處於嚴重腐爛狀態。經查，李卓君遭棄屍的時間點就在11月30日凌晨4時至5時之間。

針對此案，凶案組組長丹尼多爾帝（Danny Doherty）表示，李卓君屍檢結果有可疑之處，但謀殺她的犯案動機至今仍是謎團，且至今尚未找到陳嘉保，對於他的安全感到極為擔憂，「坦白說，我們不確定Rex（陳嘉保）是生是死，我們不清楚他是嫌疑人還是受害者」，但並未接獲這對夫妻之間存在家暴問題或與組織犯罪有連結的通報，「如今沒有確鑿證據表明他還活著，且自11月底以來沒有人見過他」。

警方現階段正調查是否有第三人涉案，不排除有第三人造成李卓君的死亡，並導致陳嘉保的失蹤。警方已扣押一輛銀色豐田Avensis轎車，認為這輛車可能被用於運送李卓君屍體，且車輛登記並非在李卓君或是陳嘉保名下，存在第三人涉案的可能性。警方已公布這輛車的監視器影像尋找相關線索，並徵求任何有關陳嘉保下落的資訊。

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