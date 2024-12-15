執政黨力挺　「前英超曼城前鋒」將成為喬治亞新總統

▲卡韋拉什維利將成為喬治亞下一任象徵性總統。（圖／路透）

文／中央社特比利西14日綜合外電報導

從昔日足球員搖身一變成為喬治亞極右派政治人物的卡韋拉什維利，將在今天的間接選舉中成為喬治亞下一任象徵性總統，但親歐盟的喬治亞現任總統譴責這項選舉「非法」。

法新社報導，卡韋拉什維利（Mikheil Kavelashvili）這名前英超冠軍曼城隊（Manchester City）前鋒是執政的「喬治亞之夢」（Georgian Dream party）的忠誠支持者，他以髒話連篇的國會演說以及抨擊政府批評者和 LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）人士而為人所熟知。

在「喬治亞之夢」根據2017年通過有爭議的憲法修正案廢除使用普選選舉總統後，卡韋拉什維利預計將透過「喬治亞之夢」控制的選舉團投票當選總統。

卡韋拉什維利是唯一的總統候選人，他很可能會在持續的社會動盪中就任新職：數千名反政府示威者連續數週湧入喬治亞首都特比利西（Tbilisi），對「喬治亞之夢」擱置加入歐盟談判表達憤怒。

抗議人士形容卡韋拉什維利是「喬治亞之夢」創辦人、億萬富翁艾萬尼斯維利（Bidzina Ivanishvili）的「傀儡」，艾萬尼斯維利則稱卡韋拉什維利為「喬治亞男人的化身」。

卡韋拉什維利留著小鬍子、頭髮向後梳，他批評LGBTQ人士和「喬治亞之夢」仿傚克里姆林宮（Kremlin）以法律限制LGBTQ人士的權利，在在敲響了警鐘。

卡韋拉什維利在1971年出生於喬治亞西南部小鎮博爾尼西（Bolnisi），1980年代開始他的職業足球生涯，曾效力於喬治亞和俄羅斯的俱樂部，並成為喬治亞國家隊的前鋒。