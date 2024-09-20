　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

喬治亞通過反LGBTQ新法隔天　知名跨性別模特兒「在家遭刺亡」

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 亞布拉米澤在自家公寓遇害。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

喬治亞知名跨性別模特兒亞布拉米澤（Kesaria Abramidze）18日遭人刺死，消息震驚國際。就在她遇害前，喬治亞才通過一項反性少數族群的法案，全面限縮LGBTQ+權利，引發外界撻伐。

綜合《衛報》等外媒，37歲的亞布拉米澤據信於18日在她位於首都提比里斯郊區的公寓內遭人刺死，一名男嫌被捕。儘管犯案動機目前不明，但喬治亞社會將她的死視為國家打壓性少數族群運動的一部分。

亞布拉米澤是喬治亞第一批公開跨性別身分的公眾人物之一，突如其來的死訊令人錯愕。她曾代表國家參加2018年國際跨星小姐大賽（Miss Trans Star International），IG擁有逾50萬粉絲，網友紛紛向她致敬。

悲劇前一天，政府才剛通過一項有關「家庭價值觀與保護未成年人」的爭議法案，將允許官員宣布同志活動違法，以及審查電影、書籍。喬治亞議會17日三讀通過這項法案，內容包括禁止同性婚姻及性別重置治療。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 亞布拉米澤是喬治亞性少數族群代表性人物之一。（圖／翻攝自IG）

該法案最初由執政的喬治亞夢想黨（Georgian Dream）提出，而在該黨領導下，喬治亞針對LGBTQ+族群的暴力事件有所增加。去年有數百名反同人士襲擊提比里斯一場LGBTQ+活動，迫使活動取消；今年更有成千上萬人上街，在一場執政黨和東正教活動上宣傳「傳統家庭價值觀」。

歐盟高級外交官波瑞爾（Josep Borrell）18日警告，「家庭價值觀法」加劇歧視與污名化，將影響喬治亞加入歐盟的機會，呼籲撤回法案。

亞布拉米澤遇害後，德國聯邦議會外交委員會主席羅思（Michael Roth）也譴責，「散播這種仇恨的人將招來暴力。亞布拉米澤在喬治亞議會通過反LGBTI法案僅一天後就被殺害。」

批評人士認為，該法反映鄰國俄羅斯過去10年來一連串打壓性少數族群的措施。且法案出台距離議會選舉僅剩5周，許多人認為這次選舉是檢驗喬治亞是否向俄國靠攏的試金石，而喬治亞過去曾是最親西方的前蘇聯國家之一。

親西方的喬治亞總統佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）料將在法案生效前否決，但她的職位主要扮演儀式性角色，而喬治亞夢想黨及其盟友在議會中擁有足夠席位，可推翻她的否決。

ET快訊
赴陸失聯男大生已畢業　請假一周沒回來上班
「金龍海嘯」第一排　專家指這裡機率高
死刑「有條件合憲」　行政院：將督促檢討相關規定修正
快訊／死刑釋憲出爐！廢死聯盟發聲了
死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會
死刑釋憲出爐　最高檢：將為死囚黃春棋、陳憶隆提非常上訴
快訊／下班注意「11縣市續發豪大雨特報」　大雷雨炸3地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

單側發動機熄火！　美軍F-22戰機迫降沖繩嘉手納基地

下藥迷昏法女性侵200次！　3寶爸同謀認罪：我是她噩夢的一部分

俄軍侵略烏克蘭「陣亡人數」超過7萬　志願兵被派去當絞肉機

川普造勢場遭「奶攻」！26歲女突掀衣露胸　特勤竟對她「有反應」

喬治亞通過反LGBTQ新法隔天　知名跨性別模特兒「在家遭刺亡」

雌雄大盜洗劫藥局巧遇「隱世武林高手」　遭鎖喉巴頭當場逮捕

美中情局官員「下藥性侵」數十女！　駐外期間偷拍500性愛照

路透爆「印度製彈藥」被轉送給烏克蘭！　印外交部否認

色情網站上自稱是「黑人納粹」！　北卡非裔副州長堅不退選

法院爆口角！　美警長連開多槍「射殺法官」當場被捕

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

直男去韓國執事咖啡店　親密互動他直呼受不了

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

單側發動機熄火！　美軍F-22戰機迫降沖繩嘉手納基地

下藥迷昏法女性侵200次！　3寶爸同謀認罪：我是她噩夢的一部分

俄軍侵略烏克蘭「陣亡人數」超過7萬　志願兵被派去當絞肉機

川普造勢場遭「奶攻」！26歲女突掀衣露胸　特勤竟對她「有反應」

喬治亞通過反LGBTQ新法隔天　知名跨性別模特兒「在家遭刺亡」

雌雄大盜洗劫藥局巧遇「隱世武林高手」　遭鎖喉巴頭當場逮捕

美中情局官員「下藥性侵」數十女！　駐外期間偷拍500性愛照

路透爆「印度製彈藥」被轉送給烏克蘭！　印外交部否認

色情網站上自稱是「黑人納粹」！　北卡非裔副州長堅不退選

法院爆口角！　美警長連開多槍「射殺法官」當場被捕

「奇葩檢測法」鬧糾紛　先交屋再修繕專家教自保

釋憲結果出爐「死刑合憲」　陸正父親：不執行根本廢話！

大貓熊丁丁被關門夾手「狂追撲倒飼養員」　遊客目睹嚇得尖叫

TOYOTA「6-8人座中型MPV」傳國瑞協助生產　2026年逆輸入日本販售

星期天配音專頁被盜「觸及反爆增」！　藍勾勾朝聖：一直出現是怎樣

老人在電梯失禁！被物業傳群組公審　兒子痛哭：父離家自殺

大咖女星突襲告五人後台　他們得知身份嚇呆：是整人節目嗎

赴陸失聯男大生已畢業在工作　向老闆請假一周「沒回來上班」

彰化七星級露營區「清水那方」業者拒斷電　縣府：再協商　

台東小米粽案廚房找到「一包芬普尼」　毒物醫：患者症狀不符合

爆乳辣妹熱舞+舞獅團「恭喜返鄉」接麻吉出獄　法官不罰警要抗告

國際熱門新聞

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

颱風葡萄桑「大迴轉」逆襲日本！2縣首當其衝

北韓、中國鬧翻！金正恩稱中國「宿敵」

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

日男童被殺！陸外交部冷回：任何國家都會發生

呼叫器廠商CEO聲稱「留學英國」　校方打臉

真主黨呼叫器爆炸後　以軍大舉空襲黎巴嫩南部

美國延遲交付台灣武器清單曝　金額達6554億

美股收高522點　台積電ADR狂漲5.34％

陸有望「解禁日水產」！開1條件

男童遇刺亡　在華日人：在外不要說日文

伊豆群島海水變白　疑海底火山「噴發」前兆

比賽中遭飛踢後腦勺　15歲足球員倒地亡

北約秘書長臨別5大建言：別對中國犯對俄同樣錯誤

更多熱門

相關新聞

淡水某裝潢行命案　老闆曝為兒頂罪原因

淡水某裝潢行命案　老闆曝為兒頂罪原因

新北市淡水區一間裝潢行陳姓老闆與李姓員工疑因工程款分配起糾紛，李拿預藏山刀朝陳揮砍被閃過，張姓員工持煙灰缸重擊李男頭部，陳17歲兒持刀猛刺李，造成李男身亡。陳事後替兒頂罪遭起訴。士院今開庭，陳男被問到為何頂替兒子？他哽咽解釋「哪個兒子看到爸爸被砍，會不救？」言語中充滿對兒子保護與無奈。

《康熙來了》爆紅素人10年後長相曝！　自曝砸200多萬整形

《康熙來了》爆紅素人10年後長相曝！　自曝砸200多萬整形

不滿戀愛被干涉！少女命男友5hrs內殺死媽媽

不滿戀愛被干涉！少女命男友5hrs內殺死媽媽

男跳舞一半遭雷擊倒地　恐怖畫面曝

男跳舞一半遭雷擊倒地　恐怖畫面曝

沒給尪遊戲儲值！陸女新婚2個月遭家暴失明

沒給尪遊戲儲值！陸女新婚2個月遭家暴失明

關鍵字：

喬治亞跨性別模特殺人反性少數族群

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

紀卜心3度被炎上「道歉了」

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

即／死刑釋憲案宣判　合憲但須限縮範圍

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面