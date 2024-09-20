喬治亞通過反LGBTQ新法隔天　知名跨性別模特兒「在家遭刺亡」

▲ 亞布拉米澤在自家公寓遇害。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

喬治亞知名跨性別模特兒亞布拉米澤（Kesaria Abramidze）18日遭人刺死，消息震驚國際。就在她遇害前，喬治亞才通過一項反性少數族群的法案，全面限縮LGBTQ+權利，引發外界撻伐。

綜合《衛報》等外媒，37歲的亞布拉米澤據信於18日在她位於首都提比里斯郊區的公寓內遭人刺死，一名男嫌被捕。儘管犯案動機目前不明，但喬治亞社會將她的死視為國家打壓性少數族群運動的一部分。

亞布拉米澤是喬治亞第一批公開跨性別身分的公眾人物之一，突如其來的死訊令人錯愕。她曾代表國家參加2018年國際跨星小姐大賽（Miss Trans Star International），IG擁有逾50萬粉絲，網友紛紛向她致敬。

悲劇前一天，政府才剛通過一項有關「家庭價值觀與保護未成年人」的爭議法案，將允許官員宣布同志活動違法，以及審查電影、書籍。喬治亞議會17日三讀通過這項法案，內容包括禁止同性婚姻及性別重置治療。

▲ 亞布拉米澤是喬治亞性少數族群代表性人物之一。（圖／翻攝自IG）

該法案最初由執政的喬治亞夢想黨（Georgian Dream）提出，而在該黨領導下，喬治亞針對LGBTQ+族群的暴力事件有所增加。去年有數百名反同人士襲擊提比里斯一場LGBTQ+活動，迫使活動取消；今年更有成千上萬人上街，在一場執政黨和東正教活動上宣傳「傳統家庭價值觀」。

歐盟高級外交官波瑞爾（Josep Borrell）18日警告，「家庭價值觀法」加劇歧視與污名化，將影響喬治亞加入歐盟的機會，呼籲撤回法案。

亞布拉米澤遇害後，德國聯邦議會外交委員會主席羅思（Michael Roth）也譴責，「散播這種仇恨的人將招來暴力。亞布拉米澤在喬治亞議會通過反LGBTI法案僅一天後就被殺害。」

批評人士認為，該法反映鄰國俄羅斯過去10年來一連串打壓性少數族群的措施。且法案出台距離議會選舉僅剩5周，許多人認為這次選舉是檢驗喬治亞是否向俄國靠攏的試金石，而喬治亞過去曾是最親西方的前蘇聯國家之一。

親西方的喬治亞總統佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）料將在法案生效前否決，但她的職位主要扮演儀式性角色，而喬治亞夢想黨及其盟友在議會中擁有足夠席位，可推翻她的否決。