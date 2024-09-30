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橘粉毒煙團直沖天際！美化工廠起火　污染空氣居民急撤離

▲▼美國喬治亞州一座化工廠起火，釋放出橘紅色有毒煙團，迫使當地居民緊急撤離。（圖／翻攝自X）

▲美國喬治亞州一座化工廠起火，產生橘紅色有毒煙團，促使當地居民緊急撤離。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國喬治亞州一座化工廠29日發生大火，釋放出有毒煙霧，迫使當地官員下令部分居民緊急撤離。據報導，這場火災發生於科尼爾斯（Conyers）的BioLab工廠。該廠專門生產泳池化學品。由於濃煙四處擴散，消防部門和地方當局正在現場積極應對，以確保居民安全。

據福斯新聞報導，這場火災發生於當地29日凌晨5時左右。事發當時，工廠噴出了滾滾濃煙，而這些煙霧與化學物質產生反應後，天空出現了一團團摻雜橘紅和粉色的灰色煙團。消防局證實，這場大火是因為BioLab的噴水裝置頭發生故障所引發，「水與化學物質混合後，產生了新的化學物質，導致空氣污染加劇」，但當局暫時還無法確定煙霧中包含了什麼化學物質。

從網上流出的影片可見，民眾從I-20的州際公路上就能看到巨大的煙雲，而當局也在事發後立即封鎖I-20公路部分路段，並呼籲附近居民緊急撤離。消防當局指出，相關部門目前仍在評估災情，並全力控制局勢，同時提醒居民避免前往火災現場，以免危及自身安全。

工廠發言人表示，這場大火並未造成人員傷亡，所有員工都安全無恙。羅克代爾郡（Rockdale）動物服務中心也呼籲撤離居民別忘了帶上家中寵物一起離開，避免將動物留在危險區域。目前，該中心已做好準備將50多隻動物轉移至安全地點，確保人員和寵物的安全。

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