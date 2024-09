橘粉毒煙團直沖天際！美化工廠起火　污染空氣居民急撤離

▲美國喬治亞州一座化工廠起火,產生橘紅色有毒煙團,促使當地居民緊急撤離。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國喬治亞州一座化工廠29日發生大火,釋放出有毒煙霧,迫使當地官員下令部分居民緊急撤離。據報導,這場火災發生於科尼爾斯(Conyers)的BioLab工廠。該廠專門生產泳池化學品。由於濃煙四處擴散,消防部門和地方當局正在現場積極應對,以確保居民安全。

#BREAKING: Shelter-in-Place and Evacuations Ordered Due to Biolab Chemical Plant Fire releasing massive amounts toxic smoke



#Conyers | #Georgia



Currently, a shelter-in-place order and evacuations are underway as numerous hazmat crews and other emergency services respond to… pic.twitter.com/zvDpvnYIrv — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 29, 2024

據福斯新聞報導,這場火災發生於當地29日凌晨5時左右。事發當時,工廠噴出了滾滾濃煙,而這些煙霧與化學物質產生反應後,天空出現了一團團摻雜橘紅和粉色的灰色煙團。消防局證實,這場大火是因為BioLab的噴水裝置頭發生故障所引發,「水與化學物質混合後,產生了新的化學物質,導致空氣污染加劇」,但當局暫時還無法確定煙霧中包含了什麼化學物質。

"Biolab" in Conyers, Georgia, up in flames, forcing road closures and evacuations. One report says they make pool chemicals. Great stuff to be breathing. This has been a strange week! pic.twitter.com/YPDD4soYsj — Ginger Gregory (@ginger_genx) September 29, 2024

從網上流出的影片可見,民眾從I-20的州際公路上就能看到巨大的煙雲,而當局也在事發後立即封鎖I-20公路部分路段,並呼籲附近居民緊急撤離。消防當局指出,相關部門目前仍在評估災情,並全力控制局勢,同時提醒居民避免前往火災現場,以免危及自身安全。

工廠發言人表示,這場大火並未造成人員傷亡,所有員工都安全無恙。羅克代爾郡(Rockdale)動物服務中心也呼籲撤離居民別忘了帶上家中寵物一起離開,避免將動物留在危險區域。目前,該中心已做好準備將50多隻動物轉移至安全地點,確保人員和寵物的安全。