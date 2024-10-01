拍片「邊走邊唱」跌進地鐵B1！　俄長髮妹摔斷脖子身亡

▲亞莉娜錄影時邊走邊唱，不慎跌進通往地下鐵出口的階梯。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯24歲女子亞莉娜（Arina Glazunova）與閨蜜出國遊玩，她在夜晚的街道上一邊唱歌跳舞，一邊拿著手機錄影，卻不慎摔下通往地下鐵出口的階梯，最終不幸身亡。

根據影片，亞莉娜與閨蜜正隨著樂團「Hunger Boys」的歌曲「最後一次」（For The Last Time）載歌載舞，重複唱誦歌詞「最後一次」時，把鏡頭轉向朋友，卻只拍到對方一臉驚恐失聲尖叫，畫面也隨之模糊，因為她已經頭朝下、重重摔落。

Российская туристка упала в подземный переход и погибла под песню «В последний раз



Девушка гуляла с друзьями по Тбилиси и не заметила подземный переход без ограждения и упала спиной вниз



Ее доставили в больницу с переломом черепа, но врачи не смогли спасти пациентку pic.twitter.com/2KeeSSuqkf — Газета.Ru (@GazetaRu) September 29, 2024

《太陽報》報導，這起事件9月27日發生在喬治亞首都第比利斯（Tbilisi）。儘管亞莉娜被迅速送醫，卻因為頭部重創及頸部骨折不治身亡。

根據現場照片，地下鐵出口附近的建築構造，與1樓人行道幾乎等高，只要稍微分心，就很容易忽略通往地下的階梯。居民阿科比亞（Dato Akobia）直言，意外發生地點非常危險，「任何人都可能從那裡摔下去」。地鐵公司也在出口旁邊設立一座紀念碑，悼念她的去世。