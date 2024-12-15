關懷港澳人士居留定居桃園場座談　需協助可洽1999市民專線

▲秘書處長于建國表示，近幾年有越來越多的港澳朋友們來台生活及發展。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府與大陸委員會以及臺港經濟文化合作策進會，13日合辦「關懷港澳人士居留定居座談會」。市府秘書處長于建國表示，近幾年有越來越多的港澳朋友們來台生活及發展，依大陸委員會資料，近5年來，港澳人士申請在台居留並獲准者接近5萬2,000人，符合一定條件獲定居許可者有近1萬人。

而如何幫助大家順利地適應新環境、解決居留、定居或是工作等相關問題，是中央及地方政府共同努力的目標及方向，也期待透過本次的座談會，讓各位感受到中央及地方政府對港澳人士的溫暖支持。

于處長說，桃園在地理位置上和雙北、基隆、新竹、苗栗都是一日生活圈範圍，是六都最年輕的城市，未來潛力十足；同時，桃園也是稅收全國第一的工商大市，不僅工作機會多，各項生活福利也貼近民意，可說是宜居宜業，相信港澳人士定居桃園，都能夠在此安心發展，非常歡迎各地港澳人士加入桃園大家庭。

▲關懷港澳人士居留定居桃園場座談。（圖／市府提供）

桃園港澳人士如有任何疑難雜症，可洽24小時服務的1999桃園市民專線，由市府人員協助解惑；另市府秘書處官網亦設有「香港專區」，提供港人居留定居、就學教育、投資創業及就業、醫療社會福利及安全、生活資訊等5大主題資訊；同時，市府婦幼發展局「桃園市新住民家庭服務中心」及「桃園市新住民培力中心」，也都會在不同的階段，就近提供來台就學或是發展的港澳朋友們協助及關懷。

大陸委員會港澳蒙藏處長盧長水表示，政府非常關心港澳移居來台生活適應等問題，如有任何問題都歡迎撥打台港服務交流辦公室諮詢專線(02-27003199)，將提供適當輔導和協助，也會持續攜手地方政府及相關民間團體，為港澳朋友提供更完善服務網絡。