娶台灣妻申請移居被拒　香港公務員想「一到五在港」六日才飛台

▲港府官員宣誓效忠基本法及特區政府。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／台北報導

香港陳姓男子申請來台依親居留，因具有香港公務員身分被拒，提起行政訴訟後又被台北高等行政法院駁回。陸委會副主委、發言人梁文傑22日表示，陳男不願放棄公務員身分，想要周一至周五在香港上班，周六日飛來台灣，對台灣來說，這樣的狀況要做慎重考慮。

梁文傑在例行記者會上提到，這一位任職於香港政府的公務員是和台灣人結婚，要申請來台灣居留，但是因為是香港政府的公務員，已宣誓效忠中華人民共和國香港特區政府，所以當初在審核時，移民署就有詢問「是不是要放棄香港公務員的身分」。

梁文傑說，對方表明不放棄公務員的身分，打算禮拜一至禮拜五在香港政府上班，禮拜六日才飛來台灣，「對於台灣來說，這樣的狀況必須要做慎重的考慮。」

梁文傑指出，法院的判決也認為原告基於任職於香港政府公務員的利害關係，不得不擁護支持中國共產黨的各種作為，威脅我國國家安全利益甚鉅，有較高的可能性為中共從事內部滲透或情報工作，「這是法院的見解，所以在這個狀況之下，我們沒有辦法同意讓他同時作為香港的公務員，又來台灣申請居留。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

不過，梁文傑也強調，陳男仍可依港澳條例，申請單次、多次的入境證，證件在台灣有身分識別的證明能力，也可以在醫院、銀行使用，「所以基本上，他在台灣的生活或入境等不會有任何問題，未來如果他願意放棄香港公務員的身分，那也可以再來申請居留。」

從判決書中更可以看見，台北高等行政法院還提到，「原告表示所有公務員都被迫要簽署效忠聲明，可證其對香港政府無任意拒絕能力。」「原告既簽署效忠聲明，擁護中華人民共和國香港政府基本法、效忠香港特區，縱原告工作只是結構監督工程內容，且只是周五入境台灣，週日回到香港，但較諸於『非香港政府公務員』，原告仍有較高的可能性為中共從事內部滲透或情報工作。」

判決公布之後，陳男的妻子相當不滿，在一個在台港人的臉書社團發文痛斥台灣政府亂扣國安帽子，還說「法院是政府開的」，並呼籲其他網友，若配偶是「特區公務員」就不用試圖申請居留了，否則也只是浪費時間、浪費金錢，還會遭到一頓「毒打」。

不過，陳男妻子的貼文目前已經無法觀看，不知是她自行刪除，還是由於其他原因消失。

此案也在香港引起許多討論，大部分香港網友對陳男的申請被駁皆不感到意外，認為陳男既然已經宣誓效忠了，就應做好此類心理準備，「香港公務員的薪水那麼高，當然是有代價的，不辭職想兩頭賺？太天真了。」

也有香港網友直言，陳男表明一周只待在台灣兩天，其餘五天還是待在香港，當然不可能獲准居留，「一周只待兩天，代表根本不想待在台灣，這樣的人申請什麼居留？換成世界上任何一個別的地方也不會批准。」

更有網友質疑，陳男若真的想陪伴妻子，來台依親居留的話，就應該辭去香港公務員的工作，一周七天全待在台灣，「堅持留在香港工作，一周還只待在台灣兩天，是認為工作比愛情、比妻子重要嗎？」