每天哭到睡卻不敢轉學！心理師曝：怕離開名校「什麼都不是了」

▲心理師自曝過往，讀高中時壓力大到發抖、冒汗、晚上常哭著睡著，卻依然不敢轉學。（圖／視覺中國CFP）

文／蔡宜芳

摘自／寶瓶文化《你這麼努力，為什麼還是覺得自己不夠好？》

許多念輔導諮商的人，都帶著故事而來，我也不例外。我在第一本書《接住墜落的青少年》中提到，高中是我人生中最黑暗的三年。國中考前五名的我，同時考上了第一志願的普通班和音樂班，我選擇了音樂班，卻重重地跌了一跤。

國中的我，曾天真地以為，成績不好的人就是不認真念書；念了音樂班，才赫然發現，原來有些事情，不是努力就能成功的。每一次術科考試──主修、副修、視唱、樂理、聽寫，所有的成績都會貼在公布欄，我常常是最後幾名。我變得很自卑、畏縮、常常覺得很丟臉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

我曾經好努力，但發現自己聽寫就是寫不出來。主修、副修考試時，緊張到手冒冷汗、全身發抖。那是我第一次發現，原來也有我做不到的事情，習得無助感不斷襲來。

我不願意轉學，因為我很害怕，如果沒有「雄中」這兩個字，我就什麼都不是了。就這樣，我辛苦地撐了三年畢業。我常常上完主修課，在琴房偷偷哭泣，然後擦乾眼淚，假裝沒事回去上課。晚上常常哭到睡著。

琴房的地板鋪著稍有霉味和磨損的綠色地毯。畢業後好幾年了，我還是重複做著同一個噩夢。夢中的我，在綠色地毯上狂奔，跑過一間又一間好像永無止境的琴房，卻怎麼也找不到下樓的路。就像那三年，我怎麼也找不到人生的出口。我想要逃走，卻發現自己身陷其中。

▲曾夢見自己在學校，怎樣都找不到出口。（圖／CFP）

我主修聲樂，當時班上還有兩位同樣主修聲樂的同學。我記得其中一位同學，面容姣好，身高還超過一百七十公分。她唱起歌就像天籟，如同黃鶯出谷、餘音繞梁。每次在她身旁，我都覺得自己就是一隻站在天鵝旁邊的醜小鴨。那隻沒有人看見、沒有人在乎的醜小鴨。

高中畢業之後，我身旁那個巨大的壓迫感仍然如影隨形︰我始終覺得自己不夠好。因為我已經習慣「比較」。其實，只要一個人一開始比較，便會只看結果，忽略了過程。當我們習慣用「比較」來確認自己是否夠好，你就會發現，你永遠不夠好。因為，就算你的成績是全班第一，還有全校第一呀！比較，是永遠比不完的。

在達成某個成就時，我就會馬上為自己設定下一個目標。當我的粉專人數一千人時，我想著︰「哪時候才能兩千人呢？」因此，不管我再怎麼努力，都永遠覺得自己不夠好。我讓自己活得好累、好辛苦。

面對過於耀眼的人時，也讓我有種無形的壓迫感。我開始會避開這樣的人，因為只要在這些人身旁，都讓我覺得難以呼吸。那就像有隻小螞蟻啃噬著我的內心，彷彿有一根鞭子不斷鞭策著自己︰「宜芳，你得繼續努力、你還不夠好！」好多複雜的情緒隨之而來︰害怕、自責、憤怒、難過、沮喪⋯⋯

我直到某天才恍然大悟︰那是一個無底洞。不管我怎麼努力填滿，永遠都無法填滿的。一山還有一山高，當達成一個目標，我就為自己設了下一個目標，我將永遠覺得自己不夠好。

▲面對過於耀眼的人時，也有種無形的壓迫感。（圖／CFP）

有一天，累壞了的我，終於停了下來。我開始告訴自己︰「我已經擁有夠多了！」我知道，我一輩子都不可能擁有高䠷的身材或姣好的臉蛋，我唱的歌永遠不可能比她動聽。但我也是那個獨一無二的自己，我是心理師、講師、作家、雙寶媽，我也在屬於自己的地方發光發熱。

現在的我更知道，就算我沒有這些頭銜，我還是我自己，我也只能成為我自己。我是蔡宜芳，我不需要任何東西證明自己；光是成為我自己，就是值得被愛的了。

現在，當我看到那位高中同學在舞台上曼妙的身影，現場繚繞著動人的歌聲時，還是會有隱微的失落。畢竟，那也曾經是我年輕時的夢想呀！但現在的我，不會再掉入那個無底的深淵。我可以拉自己一把，轉過頭來看自己所擁有的，同時微笑著祝福她。當嫉妒的心情能轉變為羨慕和祝福，我想，這一定是我給自己最棒的禮物了。

我發現，適度的調整目標非常重要。因為，最讓你感到耗竭的，不是你真的不夠好，而是你心底的那個無底洞。如果你沒有看清楚那個洞長什麼樣子、需要什麼東西；你只是一味地拿任何東西填補，你仍然會感到疲憊不已。

心理學家阿德勒說，自卑使我們追求卓越。這真的是好大的力量！自卑使我不斷努力、不停地鞭策自己。這麼多年來，我拚命拿東西填補那個無底洞，拚命地鞭策自己付出更多努力，但其實，填補的效果很有限。因為有時候我覺得自己好像還不錯；但更多時候，我仍然不滿足、覺得自己不夠好。

我總是拔腿狂奔、停不下來，我無法放鬆。我沒有辦法享受努力的過程，我看不到我走過的路途中，開著美麗的花、有飛翔的鳥兒，我只在意我跑得夠不夠快，我比別人早到終點了嗎？回首過去，我才發現我錯過了許多瑰麗的風景。

你的內心深處，也有那個覺得自己很渺小的地方嗎？

大學的我就讀彰師大輔導與諮商學系，我的人生轉了個大彎。我狂熱地栽進了心理學和輔導諮商這個浩瀚無垠的大海，重新找回自己那失落的一角。

我就讀彰師大輔導與諮商學系的恩師賀孝銘說︰「你不可能克服所有缺點，但你可以鞏固優點。」唱歌似乎不是我最擅長的事，但諮商、寫作、演講，好像是我做得還不錯的。這樣，就夠了。

▲放下完美主義，看見「足夠」之處。（圖／CFP）



現在回過頭來看這一切，很心疼當時的自己，想溫柔地抱抱那個上完課在琴房哭泣的自己，告訴她︰「你辛苦了！」

我的高中同學K說「高中的回憶是人生中的堆肥」，我覺得這個譬喻真好！雖然很臭、讓人避之唯恐不及，但卻滋養我們成為不一樣的自己。同學Y說了一段好美的話︰「如果沒有那幾年的衝擊和自我懷疑，找尋自己更多的可能，找尋除了演奏外的熱情、目標和夢想，我們就都不會成為現在的自己了！」

後來我才知道，我會這麼辛苦，是因為我把「成功」和「自我價值」綁在一起了！在求學過程中，我總是努力用成績證明自己是夠好的、是有價值的、是個值得被愛的人。過了好久，我才終於懂得「別人喜歡我，是因為我就是我，不是因為我做了什麼」。

謝謝你打開這本書，希望這本書可以幫助你，一步一步更靠近自己的心。讓我們練習好好傾聽你的心想告訴你什麼，一起走一段療癒之旅！

★作者蔡宜芳，諮商心理師。本文摘自寶瓶文化出版《你這麼努力，為什麼還是覺得自己不夠好？》曾經深陷在「不夠好」的泥沼，宜芳心理師知曉這件事，讓人多麼惶恐煎熬痛苦，因此，她在這本書裡，集結眾多個案，專業又細膩地分析，並一一提出實用的解方以及練習，例如「鞏固正向優點」、書寫「內在對話」、將焦慮「具象化」，以及當嫉妒時，從第三者目光來看待自己等。當我們能練習接納自己的每個情緒、每個好與不好，就能活出屬於自己的獨特與價值。成為自己，是一個人一生最重要的事了。