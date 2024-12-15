　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每天哭到睡卻不敢轉學！心理師曝：怕離開名校「什麼都不是了」

▲教育，考試，學生，舉手發問（圖／視覺中國CFP）

▲心理師自曝過往，讀高中時壓力大到發抖、冒汗、晚上常哭著睡著，卻依然不敢轉學。（圖／視覺中國CFP）

文／蔡宜芳
摘自／寶瓶文化《你這麼努力，為什麼還是覺得自己不夠好？

許多念輔導諮商的人，都帶著故事而來，我也不例外。我在第一本書《接住墜落的青少年》中提到，高中是我人生中最黑暗的三年。國中考前五名的我，同時考上了第一志願的普通班和音樂班，我選擇了音樂班，卻重重地跌了一跤。

國中的我，曾天真地以為，成績不好的人就是不認真念書；念了音樂班，才赫然發現，原來有些事情，不是努力就能成功的。每一次術科考試──主修、副修、視唱、樂理、聽寫，所有的成績都會貼在公布欄，我常常是最後幾名。我變得很自卑、畏縮、常常覺得很丟臉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

我曾經好努力，但發現自己聽寫就是寫不出來。主修、副修考試時，緊張到手冒冷汗、全身發抖。那是我第一次發現，原來也有我做不到的事情，習得無助感不斷襲來。

我不願意轉學，因為我很害怕，如果沒有「雄中」這兩個字，我就什麼都不是了。就這樣，我辛苦地撐了三年畢業。我常常上完主修課，在琴房偷偷哭泣，然後擦乾眼淚，假裝沒事回去上課。晚上常常哭到睡著。

琴房的地板鋪著稍有霉味和磨損的綠色地毯。畢業後好幾年了，我還是重複做著同一個噩夢。夢中的我，在綠色地毯上狂奔，跑過一間又一間好像永無止境的琴房，卻怎麼也找不到下樓的路。就像那三年，我怎麼也找不到人生的出口。我想要逃走，卻發現自己身陷其中。

▲▼教室,學校,課堂,上課,課桌椅,課堂。（圖／CFP）

▲曾夢見自己在學校，怎樣都找不到出口。（圖／CFP）

我主修聲樂，當時班上還有兩位同樣主修聲樂的同學。我記得其中一位同學，面容姣好，身高還超過一百七十公分。她唱起歌就像天籟，如同黃鶯出谷、餘音繞梁。每次在她身旁，我都覺得自己就是一隻站在天鵝旁邊的醜小鴨。那隻沒有人看見、沒有人在乎的醜小鴨。

高中畢業之後，我身旁那個巨大的壓迫感仍然如影隨形︰我始終覺得自己不夠好。因為我已經習慣「比較」。其實，只要一個人一開始比較，便會只看結果，忽略了過程。當我們習慣用「比較」來確認自己是否夠好，你就會發現，你永遠不夠好。因為，就算你的成績是全班第一，還有全校第一呀！比較，是永遠比不完的。

在達成某個成就時，我就會馬上為自己設定下一個目標。當我的粉專人數一千人時，我想著︰「哪時候才能兩千人呢？」因此，不管我再怎麼努力，都永遠覺得自己不夠好。我讓自己活得好累、好辛苦。

面對過於耀眼的人時，也讓我有種無形的壓迫感。我開始會避開這樣的人，因為只要在這些人身旁，都讓我覺得難以呼吸。那就像有隻小螞蟻啃噬著我的內心，彷彿有一根鞭子不斷鞭策著自己︰「宜芳，你得繼續努力、你還不夠好！」好多複雜的情緒隨之而來︰害怕、自責、憤怒、難過、沮喪⋯⋯

我直到某天才恍然大悟︰那是一個無底洞。不管我怎麼努力填滿，永遠都無法填滿的。一山還有一山高，當達成一個目標，我就為自己設了下一個目標，我將永遠覺得自己不夠好。

▲99天失戀日記。（圖／CFP）

▲面對過於耀眼的人時，也有種無形的壓迫感。（圖／CFP）

有一天，累壞了的我，終於停了下來。我開始告訴自己︰「我已經擁有夠多了！」我知道，我一輩子都不可能擁有高䠷的身材或姣好的臉蛋，我唱的歌永遠不可能比她動聽。但我也是那個獨一無二的自己，我是心理師、講師、作家、雙寶媽，我也在屬於自己的地方發光發熱。

現在的我更知道，就算我沒有這些頭銜，我還是我自己，我也只能成為我自己。我是蔡宜芳，我不需要任何東西證明自己；光是成為我自己，就是值得被愛的了。

現在，當我看到那位高中同學在舞台上曼妙的身影，現場繚繞著動人的歌聲時，還是會有隱微的失落。畢竟，那也曾經是我年輕時的夢想呀！但現在的我，不會再掉入那個無底的深淵。我可以拉自己一把，轉過頭來看自己所擁有的，同時微笑著祝福她。當嫉妒的心情能轉變為羨慕和祝福，我想，這一定是我給自己最棒的禮物了。

我發現，適度的調整目標非常重要。因為，最讓你感到耗竭的，不是你真的不夠好，而是你心底的那個無底洞。如果你沒有看清楚那個洞長什麼樣子、需要什麼東西；你只是一味地拿任何東西填補，你仍然會感到疲憊不已。

心理學家阿德勒說，自卑使我們追求卓越。這真的是好大的力量！自卑使我不斷努力、不停地鞭策自己。這麼多年來，我拚命拿東西填補那個無底洞，拚命地鞭策自己付出更多努力，但其實，填補的效果很有限。因為有時候我覺得自己好像還不錯；但更多時候，我仍然不滿足、覺得自己不夠好。

我總是拔腿狂奔、停不下來，我無法放鬆。我沒有辦法享受努力的過程，我看不到我走過的路途中，開著美麗的花、有飛翔的鳥兒，我只在意我跑得夠不夠快，我比別人早到終點了嗎？回首過去，我才發現我錯過了許多瑰麗的風景。

你的內心深處，也有那個覺得自己很渺小的地方嗎？

大學的我就讀彰師大輔導與諮商學系，我的人生轉了個大彎。我狂熱地栽進了心理學和輔導諮商這個浩瀚無垠的大海，重新找回自己那失落的一角。

我就讀彰師大輔導與諮商學系的恩師賀孝銘說︰「你不可能克服所有缺點，但你可以鞏固優點。」唱歌似乎不是我最擅長的事，但諮商、寫作、演講，好像是我做得還不錯的。這樣，就夠了。

▲吃,吃貨,吃飯,開心,正妹,野餐,示意圖。（圖／CFP）

▲放下完美主義，看見「足夠」之處。（圖／CFP）

現在回過頭來看這一切，很心疼當時的自己，想溫柔地抱抱那個上完課在琴房哭泣的自己，告訴她︰「你辛苦了！」

我的高中同學K說「高中的回憶是人生中的堆肥」，我覺得這個譬喻真好！雖然很臭、讓人避之唯恐不及，但卻滋養我們成為不一樣的自己。同學Y說了一段好美的話︰「如果沒有那幾年的衝擊和自我懷疑，找尋自己更多的可能，找尋除了演奏外的熱情、目標和夢想，我們就都不會成為現在的自己了！」

後來我才知道，我會這麼辛苦，是因為我把「成功」和「自我價值」綁在一起了！在求學過程中，我總是努力用成績證明自己是夠好的、是有價值的、是個值得被愛的人。過了好久，我才終於懂得「別人喜歡我，是因為我就是我，不是因為我做了什麼」。

謝謝你打開這本書，希望這本書可以幫助你，一步一步更靠近自己的心。讓我們練習好好傾聽你的心想告訴你什麼，一起走一段療癒之旅！

▲▼作者蔡宜芳，諮商心理師。寶瓶文化出版《你這麼努力，為什麼還是覺得自己不夠好？》（圖／寶瓶文化）、

★作者蔡宜芳，諮商心理師。本文摘自寶瓶文化出版《你這麼努力，為什麼還是覺得自己不夠好？》曾經深陷在「不夠好」的泥沼，宜芳心理師知曉這件事，讓人多麼惶恐煎熬痛苦，因此，她在這本書裡，集結眾多個案，專業又細膩地分析，並一一提出實用的解方以及練習，例如「鞏固正向優點」、書寫「內在對話」、將焦慮「具象化」，以及當嫉妒時，從第三者目光來看待自己等。當我們能練習接納自己的每個情緒、每個好與不好，就能活出屬於自己的獨特與價值。成為自己，是一個人一生最重要的事了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
知名保溫杯Stanley出包！　緊急召回260萬支產品
政府發錢了！「符合資格」青年最高領4.5萬
大腸癌3期還轉移！工程師認「愛吃2種肉」　醫嘆：脫不了關係
一家三口國道翻車後爬出車外　靠2物保命

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／今晨8℃「明雨區跨大」　恐3波冷氣團接力

每天哭到睡卻不敢轉學！心理師曝：怕離開名校「什麼都不是了」

境外空污來襲「7縣市亮紅燈」　毒物專家：大量吸入誘發猝死、中風

快訊／10縣市低溫特報！　急凍跌破10度

最強冷氣團發威！周日1縣市「體感溫度剩2度」　降雨熱區出爐

全台10縣市強風特報！氣象署示警：請特別注意

路邊停車突被留字條！鄰居嗆「我停了27年」宣示主權　全場大傻眼

勞動部發錢了！「符合資格」青年每月入帳5000元　最高領4.5萬

2025年「4生肖」財運爆棚！屬牛工作遇貴人、屬雞把握賺錢機會

奇美聖誕週末登場大小朋友齊聚華麗盛宴　聖誕市集人氣爆棚

1歲而哭到一半突噤聲變色　他嚇到：孩子面前再也不滑手機

《拳上2024》賽前遊戲賽　蹦闆吞敗臉書改「統神的狗」

中年了還在抓老公外遇　長輩無情開噴：實在蠢

阿里山林鐵列車長鳴笛喊靠邊　女遊客遭撞倒地...瞬間畫面曝

爸教召2天！女兒對照片哭　媽聽找爸聲笑：鄰居會誤會

高中舞蹈班運動會進場超狂　舞步整齊還走位！全場嗨翻

楊謹華慶生合體謝盈萱重現〈音浪〉　楊祐寧定竿搶鏡…柯佳嬿也來了！

智利規模6.4地震！　全國一半地區狂晃45秒

陸髮型師「用頭髮做出鹿頭」　逼真鹿角網驚：這設計太瘋狂

羅PD愛上鐵板燒「炒蝦全亞洲最好吃」　金大明拍《機醫》時偷飛台灣：太想念

快訊／今晨8℃「明雨區跨大」　恐3波冷氣團接力

每天哭到睡卻不敢轉學！心理師曝：怕離開名校「什麼都不是了」

境外空污來襲「7縣市亮紅燈」　毒物專家：大量吸入誘發猝死、中風

快訊／10縣市低溫特報！　急凍跌破10度

最強冷氣團發威！周日1縣市「體感溫度剩2度」　降雨熱區出爐

全台10縣市強風特報！氣象署示警：請特別注意

路邊停車突被留字條！鄰居嗆「我停了27年」宣示主權　全場大傻眼

勞動部發錢了！「符合資格」青年每月入帳5000元　最高領4.5萬

2025年「4生肖」財運爆棚！屬牛工作遇貴人、屬雞把握賺錢機會

奇美聖誕週末登場大小朋友齊聚華麗盛宴　聖誕市集人氣爆棚

裴洛西出訪摔跤入院　已接受髖關節置換手術

日本麥當勞驚傳持刀捅殺！　2國中生1死1傷

12星座送禮指南！聰明雙子喜歡桌遊、限量版包包送給眾人焦點的獅子

快訊／今晨8℃「明雨區跨大」　恐3波冷氣團接力

桃園「虎躍部隊」役男沉迷百家樂　營區內連續下注25小時

第三季大容量企業級SSD價量齊揚　營收季增28.6%

統一資訊AI服務機器人平台　攜樺漢科技系統整合推多元解決方案

布林肯稱美方與敘利亞反抗軍聯繫　可能重審對敘制裁

布林肯：尹錫悅彈劾案展現民主韌性　將與韓總理合作

尹錫悅彈劾案通過　韓國執政黨面臨分裂

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

周日冷氣團發威　1縣市「體感溫度剩2度」

勞動部發錢了！符合條件每月發5000元

周杰倫宣布繼續唱！時間地點票價全曝光

被達美樂切割！館長「極限開箱」：歡迎抵制

快訊／10縣市低溫特報！急凍跌破10度

今晚明晨最冷「低溫剩9度」　冷空氣三連擊「下周還會更強」

模範人夫「砸百萬包養茶妹」！同遊歐洲看極光

手機接飯店USB孔「跳出超毛通知」　解釋曝

外婆「逆齡」被當嫩嬰媽！　網看照片突破盲點

境外空污來襲7縣市亮紅燈　毒物專家：大量吸入誘發猝死、中風

夫妻月收25萬、存款800萬！　她嘆...「扛房貸養小孩」：很拮据

停車被留字條！鄰宣示主權：我停27年了

1職業超多有錢人　低調賺「房子都好幾間」

唐綺陽揭示1星相威力驚人

更多熱門

相關新聞

目睹父親「最後一幕」自責數十年

目睹父親「最後一幕」自責數十年

這麼多年來，我都在逃避那一幕情景，把所有的情緒一一壓抑，選擇不談，試著去忘記。但是，有些事情你忘不了就是忘不了。即便現在寫的時候，我的胃還是有點絞痛，雙手依然有點麻痺。這幅畫面，相隔這麼多年，根本就沒有離開過我，也沒有被我成功地遺忘。倒是讓我很後悔、很內疚、很懊惱也很自責。

律師替「隨機殺人犯」辯護後痛哭

律師替「隨機殺人犯」辯護後痛哭

心理師揭「關係黑洞」：沒安全感越愛越焦慮

心理師揭「關係黑洞」：沒安全感越愛越焦慮

渣男渣女為何超有魅力？「5暗黑性格」揭曉

渣男渣女為何超有魅力？「5暗黑性格」揭曉

敷米漿鬼故事改編電影　讀者試讀：真嚇到我了

敷米漿鬼故事改編電影　讀者試讀：真嚇到我了

關鍵字：

蔡宜芳寶瓶文化

讀者迴響

熱門新聞

大腸癌3期還轉移！工程師認了「愛吃2種肉」

周日冷氣團發威　1縣市「體感溫度剩2度」

女同事聚餐醉倒！色男路邊性侵得逞

即／MANGO創辦人墜谷亡　兒子當場目睹

勞動部發錢了！符合條件每月發5000元

台南夫妻稱幼女遭性侵竊取影片PO網　幼兒園家長怒提告

周杰倫宣布繼續唱！時間地點票價全曝光

陸網紅男模爆離世　死訊震撼衝上熱搜

搶蓋大巨蛋者得天下　業界搶猜台中地點有這些

被達美樂切割！館長「極限開箱」：歡迎抵制

林襄遭疑「私下無禮搭高鐵佔位」　經紀人怒駁

婦闖軌拍照遭撞！官方曝旅行社有前科

深圳豪宅爆炸女子墜亡　身分被挖出

保溫杯品牌Stanley緊急召回260萬支產品！

陸女移民遭棄屍　老公「來自台灣」已失蹤

更多

最夯影音

更多

1歲而哭到一半突噤聲變色　他嚇到：孩子面前再也不滑手機

《拳上2024》賽前遊戲賽　蹦闆吞敗臉書改「統神的狗」

中年了還在抓老公外遇　長輩無情開噴：實在蠢

阿里山林鐵列車長鳴笛喊靠邊　女遊客遭撞倒地...瞬間畫面曝

爸教召2天！女兒對照片哭　媽聽找爸聲笑：鄰居會誤會

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面