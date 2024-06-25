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試讀72頁「真的嚇到了」！敷米漿全新鬼故事改編電影　小說搶先看

▲▼作家姜泰宇（敷米漿）推出全新鬼故事《嘎啦》改編電影，將於7月上映。（圖／CATCHPLAY）

▲作家姜泰宇（敷米漿）全新鬼故事《嘎啦》改編電影，將於7月上映。（圖／CATCHPLAY）

記者林育綾／綜合報導

農曆7月倒數！作家姜泰宇（敷米漿）全新鬼故事《嘎啦》改編電影，將於7月上映，如今原著小說搶先上市，描述5位年輕人直播探險後，惹來橫禍纏身的驚悚事件。有讀者試讀提到，原本還嫌前一部作品《鬼拍手》不夠恐怖，沒想到這本「真嚇到了」，才讀72頁就毛骨悚然，久久無法平復！

《嘎啦》電影原著小說將於7月上映，如今寶瓶文化推出原著小說，描述5名年輕人天仁、阿序、Jennie、愛飛翔、楊娟娟，前往「儂萊度假村」進行直播探險，這裡曾發生駭人的集體死亡事件，後續改建為全台最奢華，卻散發陳舊腐敗氣息的度假村。

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然而隨著直播觀看人數攀升，探險也不斷失控。除了5人橫禍纏身，阿序的母親──百萬直播主女神瑪菲司、繼父與妹妹也命懸一線。

出版社提到，姜泰宇藉由1961年泰緬孤軍撤離史實來切入，讓驚悚小說除了高娛樂性，還針尖剖析人被逼至絶境所無法抵抗的惡，同時又展現著悲憫，彷若暮鼓晨鐘提醒所有人類；人類擅於製造悲劇，而有些事是不能忘的。

▲▼姜泰宇（敷米漿）全新鬼故事《嘎啦》改編電影，將於7月上映，原著小說搶先上市。（圖／寶瓶文化）

▲讀者試讀表示，《嘎啦》是鬼故事的極品。（圖／寶瓶文化）

讀者試讀回饋提到，「《嘎啦》是鬼故事的極品，缺點是不可以在晚上閱讀，會疑神疑鬼而作惡夢。」、「不久前才試讀過本書作者姜泰宇（敷米漿）的《鬼拍手》，那時我嫌不夠靈異恐怖，沒想到本書恐怖程度大為提升真嚇到我了。光試讀72頁篇幅就讓人毛骨悚然、久久無法平復。」

也有人說「關於鬼的故事，何嘗不是關於人的故事。」並表示，「在這部作品中，姜泰宇再次驗證這樣的道理，扣緊人性弱點，小說厲害的地方還在於各部曲看似獨立卻又隱埋伏線、存在著因果關係。」

《嘎啦》也獲得作家大師兄、路邊攤、導演盧建彰推薦，由寶瓶文化在6月25日發行，電影將於7月19日上映，而書腰內側還送「電影早場優惠券」。

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