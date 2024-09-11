狂call戀人又查勤！心理師揭「關係黑洞」：沒安全感越愛越焦慮

▲瘋狂查勤、奪命連環call 不是因為愛，是因為沒安全感。（圖／CFP）



記者林育綾／綜合報導

為什麼越在乎、越努力付出的關係，越讓我們走到懸崖邊？有人一天打10幾通電話給戀人、查勤，甚至父母無時無刻想知道孩子的行蹤，都說是因為愛，但心理師周慕姿直言，「那不是愛，那是根深柢固的不安全感。」她在《關係黑洞》書中分享，如果一個人沒有安全感，那麼他越被愛，越不相信自己值得被愛，關鍵應該是自我療癒。

周慕姿在出版暢銷書《情緒勒索》後，撰寫《關係黑洞》，如今由寶瓶文化再版。她提到，當年在《情緒勒索》出版後，聽到許多反饋的聲音，才了解在關係中，不論是在哪個位置的人，都有可能深深地受苦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而撇開故意操控、習慣拿他人來滿足自己的自戀者，有許多在關係中需要掌控，用情緒勒索方式互動的人，是因為內心有極大的不安全感，也是因為從來不知道如何好好對待自己。

▲心理師分享，如果一個人沒有安全感，那麼他越被愛，越不相信自己值得被愛。（示意圖／取自CFP）



在安全感的匱乏下，人們容易用具有破壞性的表達方式，例如希望對方迅速回電、每打必接、行蹤透明等，但這些都容易讓對方感受到緊黏的窒息、猜疑、操控。

當對方離去，沒安全感的人又落入「這世界果然是沒人愛我」的人生腳本，帶著更深的自我懷疑、否定，雖然走入下一段關係，但往往輪迴般地更挫折與失落。

因此在《關係黑洞》，她試著從「不安全感」的角度切入，藉由一個又一個生活化的例子，討論在生活中常見的關係、困擾。

▲周慕姿在《關係黑洞》試著從「不安全感」的角度切入。（圖／寶瓶文化）

她表示，這本書就是想寫給「剛開始學著想要理解自己，並且理解別人的人」，希望幫助讀者在關係的掙扎痛苦中，跟著書中的引導，一步一步地更理解和療癒自己。因此書中的重點不在於艱難的學理，而是希望讀這本書的讀者能夠有被理解的感受，及重新看待自己的能力。