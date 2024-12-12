桃園警犬隊授階成軍　張善政：「犬力守護桃園、打造安居城市」

▲桃園市警局今天上午成立警犬隊，市長張善政等人主持揭牌儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府警察局為加強執行緝毒、偵巡爆裂物等維安勤務，今（12）日成立警犬隊，由市長張善政主持揭牌、授徽儀式，授予6隻警犬通過三階段測驗的三級犬階。張善政表示，市警局整合科偵系統、設備及人員達成「刑案資訊即時分享」及「科技犯罪快速調查」的目標，今天又成立警犬隊，在緝毒及偵爆工作上將更如虎添翼，未來在警、民、犬合作下，齊力為桃園「犬力守護桃園，打造安居城市」。

▲桃園市警局今天上午成立警犬隊，市長張善政還親自為警犬授予三級犬階。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警犬隊由6名菁英領犬員與6隻警犬組成，由隊長翁玉濠率領，已在2024國慶大典、桃園青埔棒球場大型演唱會、警察局「雷霆除暴」專案擴大臨檢等勤務嶄露頭角，未來將陸續投入2025台灣燈會與桃園市各項大型活動，協助緝毒偵蒐及反恐防爆等治安維護工作，以確保各項活動順利安全。

▲桃園市警局今天上午成立警犬隊，圖為其中三隻警犬配戴桃園市警犬隊犬徽。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政指出，桃園市政府警察局今年除在治安上持續堅守崗位外，也有許多創新作為，包括成立智慧交通科技執法中心，以3E政策三管齊下防制事故；另外還成立數位科技戰情中心，整合桃園警方目前所有科偵系統、設備及人員，達成「刑案資訊即時分享」及「科技犯罪快速調查」目標。警察局現在有了警犬隊加入，在緝毒及偵爆工作上將更如虎添翼。

▲桃園市警局今天上午成立警犬隊，會後市長張善政與領犬員、警犬在市警局前合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警犬隊在成軍典禮現場安排包括服從、毒品搜索及爆裂物偵檢演練，由張善政市長、局長吳坤旭與桃檢檢察長俞秀端指定毒品及爆裂物嗅源的藏匿位置，警犬馬上就能精確辨識正確位置，讓在場來賓驚呼不已，彰顯警犬隊平日訓練的紮實；另外，2025年市警局的形象月曆，也由警犬隊擔任形象大使，展現警犬的英姿、帥氣與親和等不同風貌。