全台第六家　日系量販唐吉訶德桃園首店開幕

▲桃園市長張善政今天上午出席日系量販店唐吉軻德桃園首店開幕。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

日系量販店唐吉軻德桃園首店今（5）日舉行開幕典禮，市長張善政出席時表示，DON DON DONKI唐吉訶德是日本知名連鎖量販商店，近幾年陸續於海外展店，其中台灣已有5家分店，很高興全台第6家分店落腳桃園，未來桃園市民朋友不用飛到日本，也能輕鬆在桃園購買到各式各樣日本熱銷好物。

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▲桃園市長張善政今天上午出席日系量販店唐吉軻德桃園首店開幕，參觀滿滿的日系熱銷人氣商品，還品嘗日系美食。（圖／市府新聞處提供）

位於桃園火車站前的統領廣場的DON DON DONKI唐吉訶德桃園首店今天開幕，市長張善政在唐吉訶德台灣社長福田貴史陪同下參觀店鋪，參觀琳琅滿目的各式日系熱銷商品，還品嘗店內熱銷日本食品。

張善政指出，DON DON DONKI唐吉訶德獨具慧眼，選擇桃園作為品牌海外布局的重要據點之一，桃園統領廣場是桃園站前人潮聚集中心地帶，開幕後將為市民朋友帶來更多元購物體驗，祝福DON DON DONKI唐吉訶德在桃園業務昌隆。

▲桃園市長張善政今天上午出席日系量販店唐吉軻德桃園首店開幕，還與唐吉軻德吉祥物南極企鵝合影。（圖／市府新聞處提供）

唐吉訶德台灣社長福田貴史表示，唐吉訶德自2021年以來陸續於北、中、南等地開設5家店舖，今天是全台第6間分店進駐桃園統領廣場，販售廣受歡迎的日本人氣商品，希望能為桃園市民帶來愉快的購物體驗。

市府經發局局長張誠說，市府積極推動一系列重大建設，包括融合歷史與現代設計的舊城區更新計畫，包括桃園車站周邊商業、住宅及公共空間的全面升級，塑造具有代表性的城市新地標；同時透過捷運綠線及其他軌道建設，完善的交通布局將實現區域之間的無縫連接，大幅提升居民生活便利性。市府對於企業投資擴點，始終抱持最開放態度，未來將持續提供友善政策支持與投資環境，協助企業在桃園發展茁壯。