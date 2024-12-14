說好「沒有色情那種」！摩鐵硬上租賃女友　噁男重判3年4月

▲張姓男子去年6月與女網友約定由擔任出租女友共同出遊，前提是不能發生性行為，2人當晚仍入住摩鐵，張男違背女子意願下指侵得逞。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

張姓男子去年在網路上認識女網友，雙方約定由女網友擔任「出租女友」，但前提是不能發生性行為，2人於6月間共同出遊，在桃園市逛美式賣場等地點，晚間入住摩鐵，張男卻乘機熊抱女子，親吻與舔其身體，最後更違反女子意願下指侵得逞，女子不甘受辱事後報警提告；桃園地院審理時，張男否認犯行，辯稱只有親吻其臉頰與胸部等處，但女子則指證歷歷，法官審結依強制性交罪，判處張男有期徒刑3年4月，還可上訴。

檢警調查，張姓男子去年透過網際網路認識女網友，雙方於去年6月3日在新竹高鐵站見面，雙方約定由女網友擔任「出租女友」出遊，雙方約好不發生性行為後，6月8日晚間在桃園市中壢區某美式大賣場見面共同出遊，2人先後在桃園市逛美式賣場、中壢夜市等地點，2人於晚間9時30分許入住摩鐵。

未料翌日凌晨，張男趁女子不備之際熊抱女子，強行脫去女子衣物，舔舐其臉頰、胸部等身體多處，還違背女子意願對其指侵得逞，因女子極力反抗大聲拒絕，張男才停止進一步性侵行為，後經女子報警提告；桃檢調查後，偵結依妨害性自主罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告坦承有脫下女子衣物、親吻嘴唇、臉頰、胸部觸碰觸其下體等事實，但矢口否認有何強制性交之犯行，辯稱「在女子配合下脫其衣物，女子同意親吻嘴唇、臉頰、胸部等處，但沒有指侵等犯行」。

女子則證稱，曾透過通訊軟體向被告提過出租女友情事，1小時新台幣1000元，是沒有色情不是包養的那種，不能性交易，被告說可以接受才約定與其出遊。被告曾於去年6月3日約出去見面，6月8日第二次見面出遊，進入某旅館房間後，被告一直問可不可抱著她睡或是牽她的手睡覺，我說不行，後來被告從背後抱住她，用力抓其雙手把按在床上，試圖要親吻但被我躲開，被告強脫其衣服，被告用手指插入還戴上保險套，我一直說不要，被告才放手，後來被告有匯款200元交通費並給我8000元現金，是擔任8小時出租女友之租金，不是性交易。

法官審酌，被告為圖一己性慾之滿足，違反女子意願為性交行為，戕害其身心，犯罪所生危害非輕，犯後一再卸詞狡辯，未見有何悔意，迄今未與女子達成和解，參酌被告於本案發生前無因故意犯罪經論罪科刑之紀錄，審結依強制性交罪，判處被告有期徒刑3年4月，本案還可上訴。

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