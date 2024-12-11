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桃警勇奪5座「警界奧斯卡」個人獎　張善政：打造治安戰隊

▲桃園市長張善政今天上午在市政會議上接受警察局長吳坤旭等人致贈素有「警界奧斯卡獎」榮稱之國家警光獎，並與獲獎官警合影。（圖／桃園市警局提供）

▲桃園市長張善政今天上午在市政會議上接受警察局長吳坤旭等人致贈素有「警界奧斯卡獎」榮稱之國家警光獎，並與獲獎官警合影。（圖／桃園市警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國家警光獎向來有「警界奧斯卡獎」美稱，代表警界最高榮耀及職涯成就，桃園市警局參加內政部警政署「113年國家警光獎」績優警察人員遴選，在全國團體組87件及個人組98件優良事蹟中脫穎而出，榮獲團體組「改善交通類」第3名、「偵查犯罪類」優等獎，個人組「綜合評量類」第1名及優等獎1座、「打擊詐欺類」優等獎2座、「反黑肅槍類」優等獎1座，合計團體組2座獎項，個人組5座獎項。

警察局長吳坤旭並於今（11）日上午的市政會議，將2座國家警光獎團體組、個人組5座獎項，獻給市長張善政；張善政表示，感謝市府警察局對打詐、肅槍、緝毒及掃黑等維護治安工作不餘遺力，打造桃警卓越治安戰隊。

▲桃園市長張善政今天上午在市政會議上接受警察局長吳坤旭等人致贈素有「警界奧斯卡獎」榮稱之國家警光獎座。（圖／桃園市警局提供）

▲桃園市長張善政今天上午在市政會議上接受警察局長吳坤旭等人致贈素有「警界奧斯卡獎」榮稱之國家警光獎座。（圖／桃園市警局提供）

其中個人獎事蹟包括桃園警分局員警蔡淳宇圍捕楊姓犯嫌公然持槍掃射景福派出所，情勢危急下仍勇於任事，率先發現犯嫌車輛正面迎擊駁火，過程中造成左側肩部中彈，負傷後仍堅守崗位，奮勇還擊12槍，協助緝獲犯嫌，阻絕擴大傷亡，蔡員英勇表現彰顯警察執法魄力及勇猛態度，榮獲個人組「綜合評量類」第1名。

在犯罪偵查方面，桃警團隊面對派出所槍擊事件，展現堅毅強韌的警察本色，向不法犯罪集團宣戰，化危機為轉機，立即擘劃雷霆掃蕩守護桃園，深獲市民信賴，獲得團體組「偵查犯罪類」優等獎。

▲桃園市警局5名勇警獲得國家警光獎個人獎。（圖／桃園市警局提供）

▲桃園市警局5名勇警獲得國家警光獎個人獎。（圖／桃園市警局提供）

中壢警分局偵查佐徐培蓓查獲全台首宗二類電信詐欺，並查扣「貓池」9台及海峽電信門號卡1,391張等犯罪工具，成功守護人民財產，本次榮獲個人組「打擊詐欺類」優等獎。

蘆竹警分局警員吳鈺瑋查獲黑幫詐團吸收少年車手，緝獲徐姓首腦在內21名犯嫌，查扣不法所得1139萬餘元，保障青少年健全發展，並瓦解幫派金源，本次榮獲個人組「打擊詐欺類」優等獎。

平鎮警分局偵查佐何冠霆利用網路公開情資偵蒐技術，辨識幫派成員真實身分，檢肅竹聯幫信堂承信會首惡朱姓會長在內40名犯嫌，還給少年及校園優質學習環境，本次榮獲個人組「反黑肅槍類」優等獎。

改善交通方面，桃警團隊為強化交通執法與教育功能，藉由數據化分析成立「智慧交通科技執法中心」，並結合全國首創Openhouse虛擬實境體驗，運用科技增加與民互動，進而提升民眾交通安全的自我防衛意識，獲得團體組「改善交通類」第3名。

交通警察大隊警員蔡治弘開發建置交通事故為民服務整合系統，全國首創案件減紙化及為民服務科技化作業，並利用科技設備提升民眾對交通事故服務品質及處理時效，本次榮獲個人組「綜合評量類」優等獎。

桃市警局局長吳坤旭在今天市政會議中，將獎座呈獻給市長張善政，與全體市民共享成果及榮耀，吳坤旭強調，榮獲佳績並不是終點，桃警團隊的治安及交通工作任重道遠，前進的腳步永不停歇。

張善政指出，市府警察局對打詐、肅槍、緝毒及掃黑等維護治安工作不餘遺力，除肯定獲獎同仁的傑出表現外，更感謝全體警察同仁不眠不休辛勞付出，讓桃園成為人民幸福、治安平穩、交通順暢的智慧科技城市。

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