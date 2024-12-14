桃園女迴轉「誤踩油門」猛撞2大3小車　栽進工地超慘畫面曝

▲桃園市林姓女子昨晚駕車行經中壢區民權路段時，突然失控撞擊超商前停放2輛轎車、3輛機車後闖入圍籬工地內才停下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓女子昨（13）日晚間駕駛黑色豐田轎車行經中壢區民權路附近，突然失控連續撞上超商前停放2輛轎車、3輛機車，直闖入圍籬工地才停下，突然其來的撞擊嚇壞路人；中壢警方據報後到場處理，所幸並未釀成人員受傷，林女經酒測值後酒測值為零，警方初步研判，林女疑似在路口處欲迴轉，結果錯把油門當剎車釀禍，至於真正肇事原因仍待調查。

▲桃園市林姓女子昨晚駕車行經中壢區民權路段時，突然失控連續撞擊超商前停放2輛轎車、3輛機車，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，39歲的林姓女子昨晚6時許駕駛黑色豐田轎車行經中壢區民權路，但不知何故突然失控連續撞上路旁超商前2輛轎車、3輛機車，最後停在一旁施工花園圍籬內才停下，猛力撞擊聲嚇壞超商店員與路人，受害車主紛紛上前查看。

▲桃園市林姓女子昨晚駕車行經中壢區民權路段時，突然失控撞擊超商前停放2輛轎車、3輛機車，圖為現場狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局交通中隊人員據報到場處理，所幸現場並無人員受傷，肇事林姓女子經員警實施酒測，酒測值為零，林女驚魂未定向員警透露，疑似操作不慎釀禍。員警則懷疑可能錯將油門當剎車，但真正原因仍待進一步調查釐清。

▲桃園市林姓女子昨晚駕車行經中壢區民權路段時，突然失控撞擊超商前停放2輛轎車、3輛機車後闖入圍籬工地內才停下，林女車頭也受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方呼籲，民眾駕駛交通工具務必保持專注，注意前方車況並熟悉車輛操作，以保障自身及其他用路人安全。