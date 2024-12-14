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泰男夾帶5000萬海洛因闖關被逮　賺取12萬酬勞...下場曝光

▲泰國籍男子普里查（譯音）今年10月間搭乘紅眼班機來台，入境桃園機場時，隨身行李被海關、航警人員查出夾帶1萬1700公克一級毒品海洛因。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

▲泰國籍男子普里查（譯音）今年10月間搭乘紅眼班機來台，入境桃園機場時，隨身行李被海關、航警人員查出夾帶11公斤一級毒品海洛因。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

泰國籍男子普里查今年10月間搭乘華航紅眼班機自泰國入境桃園國際機場，從第一航廈辦理入境查驗時，隨身行李被海關人員當場查獲夾帶第一級毒品海洛因逾11公斤，黑市價格逾5000萬元；泰男在偵訊時坦承受運毒集團委託運毒，事成後可獲得13萬泰銖酬勞，折合台幣約12萬6000元，結果入境就被查獲，航警局訊後依違反毒品防制條例之運輸第一級毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦起訴，泰男目前在押中。

檢調指出，泰國籍47歲男子普里查（譯音）今年10月3日晚間，自泰國曼谷機場搭乘華航CI-836航班來台，於4日凌晨3時許抵達桃園機場，於第一航廈入境通關時，被海關人員查驗隨身行李時察覺有異，當場開箱查出夾帶第一級毒品海洛因，經量秤後重達11公斤，如換算成黑市價格則逾5000萬元。

桃檢複訊時，泰男坦承在泰國接受暱稱「Ake」男子委託，運輸第一級毒品海洛因來台，機票與住宿費用均由「Ake」負擔，來台入境後會有人與其聯繫，事成後可獲得泰銖13萬元之酬勞，折合新台幣約12萬6000元，泰男同意後則於3日晚間在泰國某餐廳收取夾帶海洛因之行李箱，不料才入境就被查獲；檢方偵結依違反毒品防制條例之運輸第一級毒品、懲治走私條例之私運管制物品等罪嫌起訴，泰男普里查目前在押中。

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