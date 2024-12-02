自動駕駛失靈？特斯拉連撞3車　發瘋亂竄衝破圍牆「跳樓」

▲澳洲一輛特斯拉在頂樓停車場連撞3輛車後，直接衝破圍牆，重墜落地，導致車輛損毀。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

澳洲位於雪梨的購物廣場Homebush DFO最近發生了一起車禍。一輛特斯拉Model S在連撞3輛轎車後，以極快的速度衝破圍牆，徑直墜落底下的裝卸區，造成59歲男司機與68歲女乘客受傷。目前，警方正在調查這起意外是否由駕駛失誤或系統故障引起。

據澳媒報導，行車紀錄器畫面顯示，這輛灰色特斯拉轎車先是在停車場內，依次撞上一輛Toyota Corolla和Toyota Prado，隨後又與第3輛轎車發生碰撞。不料，特斯拉在3連撞後，像是瘋了一樣在頂樓橫衝直撞，最後失控衝出圍牆，墜落至購物中心的裝卸區，引發現場騷動。警方和緊急人員也迅速趕往現場，展開救援。

新南威爾斯警方發言人表示，事故中的2名傷者都出現了胸痛症狀；救護人員在現場為傷者進行初步處理後，現已將2人送往阿爾弗雷德王子皇家醫院（Royal Prince Alfred）接受進一步治療與評估。截至目前為止，當局尚未確定事故原因是否與特斯拉的自動駕駛輔助系統有關，或完全由駕駛員操作失誤所致。

近年來，特斯拉已多次因自動駕駛系統問題被召回，同時還有部分車主將車禍責任歸咎於技術缺陷。然而，當局尚未就本次事故的具體原因發表進一步評論，調查仍在進行中。