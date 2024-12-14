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「1職業」超多隱藏有錢人！大票認證低調賺：房子都好幾間

▲▼財富自由,有錢人,富有,富翁,錢包,皮夾。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

穩定的高薪工作誰都嚮往，就有網友求問，哪些行業可以低調賺，「有沒有一些低調，但實際上收入不錯的行業？」話題引發熱論。其中，不少人紛紛點名「市場攤販」，「菜市場賣肉的、賣魚的」、「賣菜的，房子都買好幾間了」、「市場賣豬肉的，聽說月收50（萬），還免繳稅。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「有哪些低調賺的行業？」撇除非法的不算，高調賺的大家都知道有醫師、工程師、律師，「但有沒有一些低調，但實際上收入不錯的行業？有卦嗎？」

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貼文引發熱論，「抽糞管的，月賺數十萬」、「跑計程車，台北一個月9萬基本」、「做水電維修器材的，很少人可以忍耐」、「清運廢棄物的吧」、「隱形冠軍，鄉下工廠一堆」、「攤販、夜市吃的、麵店，一堆都透天好幾棟。」

其中，最多人點名的則是「市場攤販」，「賣菜的，房子都買好幾間了」、「最近朋友工程師不幹，跑回去接家裡菜市場賣豬肉的，聽說月收50（萬），還免繳稅」、「市場水果批發+1，阿姨已經接棒給兒子去顧攤子了」、「賣菜的，看過不少25歲，帶著懷孕老婆+2個孩子賣菜，房子都買兩棟了」、「市場推台車賣菜的老人，大多有千萬存款。」

還有人指出，「沒繳稅、不用開發票的通常都很賺」、「領現金的通常很賺」、「一大堆吧，你看沒繳稅收現金那種」、「沒繳稅的先贏一半。」

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