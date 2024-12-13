怎敢批評朝廷？Cheap霸氣自曝：我不缺錢「真的不用舔誰」

▲Cheap相當關心各種社會議題。（圖／翻攝自Cheap臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬網紅Cheap相當關心社會議題，12日他上傳新片大談韓國戒嚴來龍去脈，當中提到炎上的民進黨「戒嚴文」，讓網友驚呼「講韓國戒嚴外還酸台灣戒嚴仔，其他人就算惹，Cheap這樣不會損失一堆商業合作嗎？」相關討論吸引Cheap回文，直呼他敢是因為不缺錢，真的不用舔誰。

最近PTT有許多人討論Cheap新片，就有鄉民直呼，通常是商業估值下滑的KOL沒業配了，就會往政治方向去鑽，說最近什麼政治議題都有Cheap，就大概知道Cheap的網紅本業沒啥商業價值了。他還點名Cheap就跟波特王一樣，「講了幾次政治，公司就說接不到業配了，但是他就是硬要繼續講，才會跟原公司鬧翻的，搞超久的法院。」

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該篇貼文引來Cheap本人回文，「這文真的是胡說八道，還好便宜本人有PTT帳號可以回應，這傢伙八成我的頻道在講啥都不知道，就在鬼扯造謠胡說八道。」他指出頻道最近的8支影片，根本就看不出「政治議題」都有他。

至於業配，他大概從2022年開始，每支影片就都有業配，「我業配一直是滿的，鬼扯我接不到業配開始扯政治？我就算扯政治也是盡量公正客觀，不是親綠還是親藍那種整天罵，做政治攻防的。」

Cheap直呼，現在還有點趴數的YouTuber，除了那種講政治的，誰敢批評朝廷？「我敢是因為我不缺錢，且我本業就是歷史YouTuber，先有YT才有Cheap，現在反過來抹我缺錢所以講政治？」而且他自認沒批評，實事求是而已。

最後他強調，自己不缺錢不是因為多有錢，而是物慾很低，「YouTuber本來就很好賺，我幹了六年的，大條的也就買一台車而已。」另外，他自曝從2021年就定期定額買台積電，「早就發財了，我真的不用舔誰好嗎？」